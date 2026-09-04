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Чаби Алонсо за Енцо, трансферния прозорец на Челси и Артета

  • 4 сеп 2026 | 17:11
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо говори пред медиите по различни теми преди неделното лондонско дерби срещу Арсенал.

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За напускането на Енцо Фернандес

„Вземаме всички решения заедно. Работим заедно по всяко решение – голямо или малко. Знаехме, че в крайна сметка целта е да постигнем най-доброто за отбора и състава. Искаме да изградим добър дух и отбор. Във футбола се случват много неща. С Енцо сме водили разговори и винаги с взаимно уважение. Това, което той направи за клуба, беше страхотно, но сега е време да продължим напред. Имаме качествени играчи на всяка позиция и вече сме готови за действие“.

За трансферния прозорец и проваленото привличане на Ламин Камара от Монако

“Можем да бъдем много доволни от целия трансферен прозорец. Много от нещата, за които започнахме да говорим през май/началото на юни, вече са факт. Първата фаза на този трансферен прозорец беше много балансирана. Първата фаза е приключена – тя е добра както за момента, така и за бъдещето.

Доволен съм от състава и от резервните играчи, както и от здравословната конкуренция. Има добър баланс между играчи от различни етапи на кариерата. Трябва да натрупаме тази енергия през седмицата, за да се представяме добре през уикендите. Досега стартът беше добър и сега знаем кои играчи са в състава – хубаво е да имаме тази сигурност.“

За състоянието на някои футболисти

“За Мойсес Кайседо ще проверим утре. Утре ще е последното решение за групата ни за неделя. Джордан Хендерсън е все по-близо и по-близо до това да играе. Морган Роджърс? При планирането на състава и вземането на важни решения, без съмнение, привличането на играч от неговия калибър – както в настоящето, така и в бъдещето – беше изключително важно. Той ще бъде ключов играч през следващите шест-седем години. Оказа страхотно влияние.“

За Микел Артета

„Състезателен. Винаги е бил изключително състезателен. Тук можете да видите как е разработил един страхотен проект, но още от ранна възраст личеше, че иска да побеждава и се подготвяше за това. Това, че са достигнали нивото, на което се намира той тук в Арсенал, е резултат от многото решения, които той е взел.“

За предишните два мача , в които Челси спечели, но имаше по-малко притежание на топката

„Можем да се адаптираме към това, което искаме. Ще има мачове, в които ще имаме много владение на топката, но ще ни е трудно да отбележим гол. Все още сме в началото, изиграхме два мача и записахме две победи. Съзнаваме, че можем да се представим по-добре. Имаме опции в средата на терена, трябва да намерим правилния баланс. Имаме качество и конкуренция”.

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Снимки: Imago

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