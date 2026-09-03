Челси опитал да вземе халф на Евертън в последния момент

Опитите на Челси да вземе заместник на Енцо Фернандес бяха неуспешни и Чаби Алонсо ще трябва да се справя с наличните играчи поне до зимата. Аржентинецът бе продаден на Манчестър Сити за 125 милиона лири малко преди затварянето на трансферния пазар.

Лондончани са имали няколко цели, върху които са работили в последния ден от трансферния прозорец. Основната беше Ламин Камара от Монако, но сделката за неговото привличане се провали в последния момент. Те са отправили оферта и за халфа на Евертън Джеймс Гарнър, като са предложили 65 милиона лири. “Карамелите” обаче са отказали, тъй като няма как да намерят негов заместник толкова късно.

🚨🔵 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Chelsea's mystery midfield target on the final day of the summer transfer window was James Garner.



Chelsea were willing to pay £65m for the 25-year-old, having held out for their full record-equaling £125m Fernandez valuation from Manchester City.



However,… pic.twitter.com/KC8vLWAUDy — Chels Zone (@TheChelsZoneX) September 2, 2026

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Снимки: Imago