Челси опитал да вземе халф на Евертън в последния момент

Опитите на Челси да вземе заместник на Енцо Фернандес бяха неуспешни и Чаби Алонсо ще трябва да се справя с наличните играчи поне до зимата. Аржентинецът бе продаден на Манчестър Сити за 125 милиона лири малко преди затварянето на трансферния пазар.
Лондончани са имали няколко цели, върху които са работили в последния ден от трансферния прозорец. Основната беше Ламин Камара от Монако, но сделката за неговото привличане се провали в последния момент. Те са отправили оферта и за халфа на Евертън Джеймс Гарнър, като са предложили 65 милиона лири. “Карамелите” обаче са отказали, тъй като няма как да намерят негов заместник толкова късно.
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