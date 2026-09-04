Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Футболинките сред феновете: Кой ще победи - Арсенал или Челси?

Футболинките сред феновете: Кой ще победи - Арсенал или Челси?

  • 4 сеп 2026 | 14:05
  • 986
  • 6
Футболинките сред феновете: Кой ще победи - Арсенал или Челси?

Скучно е да спориш постоянно за футбол, затова Футболинките ни Анжи и Йоана решиха да излязат сред феновете, за да видят кой ще събере повече гласове за предстоящото дерби на Лондон между Арсенал и Челси.

Разногласията сред феновете вероятно са също толкова големи, колкото и самият мач. Определено головата форма и на двата тима ни кара да очакваме солиден резултат, какъвто прогнозираха и футболните запалянковци - от 4:1 за Арсенал до 0:3 за Челси. Какви още мнения събраха Футболинките и кой имаше повече фенове, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

  • 4 сеп 2026 | 08:00
  • 4822
  • 9
ПСЖ посреща безгрешния Монако

ПСЖ посреща безгрешния Монако

  • 4 сеп 2026 | 07:30
  • 2383
  • 0
Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

  • 4 сеп 2026 | 07:00
  • 5462
  • 4
Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 05:55
  • 18861
  • 4
Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

  • 4 сеп 2026 | 05:38
  • 1998
  • 0
Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

  • 4 сеп 2026 | 04:52
  • 1445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 2870
  • 2
Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 14:51
  • 3672
  • 7
Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 6522
  • 15
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 22847
  • 53
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 7666
  • 3
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 8418
  • 25