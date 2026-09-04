Футболинките сред феновете: Кой ще победи - Арсенал или Челси?

Скучно е да спориш постоянно за футбол, затова Футболинките ни Анжи и Йоана решиха да излязат сред феновете, за да видят кой ще събере повече гласове за предстоящото дерби на Лондон между Арсенал и Челси.

Разногласията сред феновете вероятно са също толкова големи, колкото и самият мач. Определено головата форма и на двата тима ни кара да очакваме солиден резултат, какъвто прогнозираха и футболните запалянковци - от 4:1 за Арсенал до 0:3 за Челси. Какви още мнения събраха Футболинките и кой имаше повече фенове, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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