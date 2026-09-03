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Официално: Арсенал осъществи най-голямата продажба в историята си

  • 3 сеп 2026 | 20:00
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От Ал-Хилал официално обявиха привличането на крилото на Арсенал Габриел Мартинели. Сделката е на обща стойност 70 млн. евро и така се превръща в най-скъпата продажба в историята на английския шампион. Досега върховото постижение се държеше от трансфера на Алекс Окслейд-Чембърлейн в Ливърпул през 2017 година за около 40 млн. евро.

Договорът на Мартинели в Ал-Хилал е за четири сезона, а фланелката му ще бъде с номер 7. Той прекара седем години в Арсенал, който го купи от родния му клуб Итуано за около 7 млн. евро. Оттогава насам 25-годишният играч записа 278 мача с 62 гола и 36 асистенции за “артилеристите”, с които спечели една титла в Премиър лийг, една ФА Къп и един Къмюнити Шийлд. За националния отбор на Бразилия пък той има 27 двубоя с 5 попадения.

По-рано през това лято Ал-Хилал взе още двама атакуващи футболисти от английски клубове - крилото Крисенсио Съмървил от Уест Хам и нападателя Оли Уоткинс от Астън Вила.

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