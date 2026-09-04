Мареска: Енцо Фернандес е готов за игра и е победител, няколко играчи питаха дали ще дойде

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното домакинство на новака Ковънтри.
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Италианецът говори за новото рекордно попълнение Енцо Фернандес: „Енцо е готов. Той знае как да печели – Световно първенство, Световно клубно първенство – и най-важното е, че е победител. Но няма да е сред капитаните, това ще са Рубен Диаш, Ерлинг Холанд, Марк Геи и Джанлуиджи Донарума.
Току-що казах, че той е победител, а когато си част от отбор и пристигне още един играч, който печели, всички винаги се радват. Мога да ви обещая, че през последните четири-пет дни четирима-петима играчи от отбора питаха дали ще дойде или не, защото искат той да бъде с нас. Много е важно, че той е с нас, и ние сме 100% доволни от това.“
Мареска не пропусна да похвали съперника утре и неговия треньор Франк Лампард: “Според мен той се представи фантастично през миналия сезон и ще се представи фантастично и през този сезон. Виждам ясно какво искат да правят с топката и без топката и няма съмнение, че утрешният мач ще бъде труден, защото всички мачове от Висшата лига са трудни.“
“Жереми Доку все още е аут. Матеус Нунеш е обратно на линия. Той ще бъде с нас утре”, допълни още Мареска.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago