Мареска: Енцо Фернандес е готов за игра и е победител, няколко играчи питаха дали ще дойде

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното домакинство на новака Ковънтри.

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Италианецът говори за новото рекордно попълнение Енцо Фернандес: „Енцо е готов. Той знае как да печели – Световно първенство, Световно клубно първенство – и най-важното е, че е победител. Но няма да е сред капитаните, това ще са Рубен Диаш, Ерлинг Холанд, Марк Геи и Джанлуиджи Донарума.

🩵🇦🇷 Maresca: “Enzo Fernández… we’ve signed a winner”.



“Enzo has a winning mentality, he knows how to win - World Cup, Club World Cup. And the main thing is that he's a winner!”.



“I can promise you in the last four or five days, four or five players were asking if he's coming… pic.twitter.com/zp4FyB1Zup — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2026

Току-що казах, че той е победител, а когато си част от отбор и пристигне още един играч, който печели, всички винаги се радват. Мога да ви обещая, че през последните четири-пет дни четирима-петима играчи от отбора питаха дали ще дойде или не, защото искат той да бъде с нас. Много е важно, че той е с нас, и ние сме 100% доволни от това.“

Мареска не пропусна да похвали съперника утре и неговия треньор Франк Лампард: “Според мен той се представи фантастично през миналия сезон и ще се представи фантастично и през този сезон. Виждам ясно какво искат да правят с топката и без топката и няма съмнение, че утрешният мач ще бъде труден, защото всички мачове от Висшата лига са трудни.“

Enzo 💬 The captains are Rúben [Dias], Erling [Haaland], [Marc] Guéhi and [Gianluigi] Donnarumma. pic.twitter.com/lZMgwjcHF9 — Manchester City (@ManCity) September 4, 2026

“Жереми Доку все още е аут. Матеус Нунеш е обратно на линия. Той ще бъде с нас утре”, допълни още Мареска.

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Снимки: Imago