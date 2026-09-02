Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Енцо Фернандес ще носи номера на Мартин Петров

Енцо Фернандес ще носи номера на Мартин Петров

  • 2 сеп 2026 | 17:41
  • 804
  • 0
Енцо Фернандес ще носи номера на Мартин Петров

Привлеченият с рекорден трансфер Енцо Фернандес ще получи в Манчестър Сити фланелката с №17. Както е известно, преди години тя стоеше и на гърба на българина Мартин Петров, който игра за “гражданите” между 2007 и 2010 г.

Със същия номер в тима се подвизаваха още футболисти като Кевин Де Бройне, Жером Боатенг, Майкъл Джонсън, Джак Родуел и Сун Джихай.

В последния ден на пазара Енцо пристигна от Челси срещу 125 млн. паунда. Той обясни избора си на №17 с това, че това е бил първият му номер в националния тим на Аржентина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

"Унижиха ме и опетниха името ми": Обемеянг заряза националния тим на Габон

"Унижиха ме и опетниха името ми": Обемеянг заряза националния тим на Габон

  • 2 сеп 2026 | 17:05
  • 1464
  • 0
Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

  • 2 сеп 2026 | 16:28
  • 710
  • 0
Турски национал и бранител на РБ Лайпциг са последните две придобивки на Галатасарай

Турски национал и бранител на РБ Лайпциг са последните две придобивки на Галатасарай

  • 2 сеп 2026 | 16:12
  • 2151
  • 0
ПСЖ даде пари на ненужен и приключи с него

ПСЖ даде пари на ненужен и приключи с него

  • 2 сеп 2026 | 16:12
  • 2599
  • 0
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 9401
  • 27
Аякс привлече бивш немски национал от Монако

Аякс привлече бивш немски национал от Монако

  • 2 сеп 2026 | 15:02
  • 1298
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 15404
  • 6
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 14071
  • 73
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 10904
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 13560
  • 24
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 9401
  • 27
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 24145
  • 135