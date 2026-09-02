Енцо Фернандес ще носи номера на Мартин Петров

Привлеченият с рекорден трансфер Енцо Фернандес ще получи в Манчестър Сити фланелката с №17. Както е известно, преди години тя стоеше и на гърба на българина Мартин Петров, който игра за “гражданите” между 2007 и 2010 г.

Със същия номер в тима се подвизаваха още футболисти като Кевин Де Бройне, Жером Боатенг, Майкъл Джонсън, Джак Родуел и Сун Джихай.

В последния ден на пазара Енцо пристигна от Челси срещу 125 млн. паунда. Той обясни избора си на №17 с това, че това е бил първият му номер в националния тим на Аржентина.

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