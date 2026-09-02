От Манчестър Юнайтед направили късен и безуспешен опит да вземат бранител на Ман Сити

В Манчестър Юнайтед затвориха трансферния прозорец без да направят късни покупки, каквито бяха станали традиционни от страна на клуба в последните години. “Червените дяволи” са похарчили нетно под 100 милиона паунда през това лято, което е в дълбок противовес спрямо останалите тимове в топ 6 на Премиър лийг. Тимът от “Олд Трафорд” бе съсредоточен основно върху подсилване в средата на терена, където бяха привлечени Карлос Балеба, Андрей Сантош и Юри Тилеманс, а Карл Дарлоу дойде като свободен агент от Лийдс.

Една от основните зони, в които тимът на Карик се нуждаеше от подкрепление, което в крайна сметка, макар многото спекулации, не бе осъществено бе левия бек. В Манчестър Юнайтед разполагат единствено с Люк Шоу като изявен титулярен футболист на тази позиция, а той демонстрира слаба форма в първите два мача от началото на сезона и атаките на противниците минаваха основно през неговата зона. Освен това сериозните проблеми с травми в деветгодишния престой на играча на “Олд Трафорд”, както и натовареният график през тази година с мачове от Шампионската лига изглеждат почти не по силите на играча.

Bit more on Ait Nouri. Was offered to United by a third party a few days ago and enquired to City this afternoon to see if possible. A loan would only have been possible with an obligation to buy but United were not interested in committing themselves to a permanent deal for the… https://t.co/AEID50fgDD — James Ducker (@TelegraphDucker) September 1, 2026

Основните крайни защитници на десния фланг Диого Далот и Нусаир Мазрауи също могат да играят на тази позиция, ако се налага, но това определено не е най-сигурният и желан вариант. И двамата са получавали шанс отляво, но не са впечатлявали. Последният вариант е младокът Хари Амас.

Именно поради тази причина от Манчестър Юнайтед имаха голямо желание да привлекат Люис Хол от Нюкасъл, но от “Сейнт Джеймсис Парк” са били категорични, че той не се продава. В последните часове на трансферния пазар шефовете на “червените дяволи” са се опитали да се активизират с изненадващ ход. Те са се обадили на колегите си от Манчестър Сити в опит да привлекат крайния защитник Раян Аит-Нури. На “Олд Трафорд” са искали алжиреца под наем, но “гражданите” са били категорични, че са готови да се разделят с играча единствено ако сделката включва задължителна опция за откупуването на футболиста през следващото лято и не желаят единствено временно решение. Това разминаване в позициите на хората от двата клуба е довело до напълно очакван провал крехкия опит за подсилване в невралгичната зона на левия бек.

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Снимки: Gettyimages