Рекордната покупка Енцо Фернандес: Винаги съм мечтал да бъда в клуб, голям колкото Ман Сити, Мареска е топ мениджър

Енцо Фернандес определи преминаването си в Манчестър Сити като сбъдната мечта, след като финализира своя трансфер на „Етихад Стейдиъм“.

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Аржентинският национал осъществи трансфера си за рекордните 125 млн. паунда от Челси в последния ден от прозореца, подписвайки договор, който ще го задържи в Сити до лятото на 2031 г. Логично Енцо е и най-скъпата покупка в историята на клуба.

Enzo Fernandez: “#ManCity have to win every trophy they compete for. In every competition we play, we have to compete and win - this club’s history demands that.



"To be honest, from the first day they believed in me and called to say they wanted me to join, I didn’t hesitate for… — City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2026

Сега той няма търпение да започне и да се възползва от възможността си на терена, като споделя в първото си интервю пред сайта на "гражданите", че е развълнуван да играе за толкова голям клуб като Сити. „Наистина съм щастлив да бъда тук. Винаги съм мечтал да бъда в клуб, голям колкото Сити. Благодарен съм за възможността. Това е много емоционален момент за мен и моето семейство – да направя тази стъпка на 25 години в една футболна кариера, за която винаги съм мечтал. Много съм щастлив да съм тук и да се наслаждавам на първите си часове в клуба. Вече виждам колко е голям и ще се забавляваме и ще спечелим много неща заедно".

Фернандес споделя, че не се е колебал да приеме възможността да се присъедини към бившия си наставник Енцо Мареска в Сити, имайки предвид историята на успехите на клуба. Клубът е спечелил 20 трофея само през последните 10 сезона, а полузащитникът иска да изиграе важна роля в продължаването на този забележителен успех.

Enzo Fernandez on Enzo Maresca: “A top manager, honestly. I had him at my previous club. Incredible moments. I learned so much. He’s very similar to Latin people, very passionate. It’s a pleasure to work with him.



"I’m also grateful because he was very important in bringing me… — City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2026

„Манчестър Сити трябва да печели всеки трофей, за който се състезава“, каза той. „Във всяко състезание, в което участваме, трябва да се борим и да побеждаваме, защото историята на този клуб го изисква. Честно казано, от първия ден, в който повярваха в мен и ми се обадиха, за да кажат, че искат да се присъединя към клуба, не се поколебах и за секунда.

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„Това е клуб, който спечели много през последните години. Това е клуб, който пише история във футбола, а за мен това е огромно предизвикателство. Да мога да дойда тук, да помогна на клуба и да продължим да печелим заедно – това беше моята цел, откакто ми се обадиха: да дойда в този клуб със знанието, че ще спечелим много трофеи заедно.“

„Оттук са излезли велики аржентински футболисти, които са оставили следа в историята, като Хулиан Алварес и Николас Отаменди. Ман Сити е един от най-големите клубове в света – не само в Аржентина, а и по целия свят. Всички го виждат по този начин. Още повече в Аржентина, защото толкова много играчи са минали оттук. За мен е привилегия да съм тук и да давам 100% всеки ден, за да изведа клуба възможно най-високо", казва още Енцо.

Enzo Fernandez: “Great Argentine players have come through here and made history, like Juli [Alvarez] and [Nicolas] Ota...



"#ManCity, not only in Argentina but around the world, are one of the biggest clubs in the world. Everyone sees it that way. Even more so in Argentina… — City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2026

Аржентинецът не пести похвали и към своя съименник Енцо Мареска, с който се познават добре от престоя на Фернандес в Челси: "Честно казано, той е топ мениджър. Работих с него в предишния ми клуб. Невероятни моменти. Научих толкова много. Той много прилича на латиноамериканците – изключително страстен. Удоволствие е да се работи с него. Също така съм благодарен, защото той изигра много важна роля за привличането ми тук. Огромно удоволствие е да работя рамо до рамо с него и да се наслаждавам на това. Честно казано, и двамата много искахме това да се случи, не ми беше лесно да бъда тук днес.

Но знам, че той положи големи усилия, като разговаря с клуба, и съм му благодарен за това. Бяха дълги няколко дни, но в крайна сметка съм тук и съм много щастлив".

Enzo Fernandez: “Honestly, the team #ManCity are building this year is incredible, and it makes me really happy that they are going in that direction..." [via @ManCity] — City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2026

В едно лято на промени, Фернандес последва новите попълнения Елиът Андерсън, Херонимо Рули, Аюб Буади и Илиман Ндиайе в клуба. Той споделя, че това е вълнуващ момент за „сините“ с толкова много качество, добавено към талантливия състав.

„Видях, че има много нови попълнения, много играчи също си тръгнаха. Отборът, който имаме, качеството, което притежаваме, се вижда. Все още не съм имал възможност да тренирам, но съм ги гледал по телевизията. И честно казано, отборът, който Сити изгражда тази година, е невероятен и това ме прави наистина щастлив, че се движат в тази посока", завършва аржентинецът.

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