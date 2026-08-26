Министър Керязов посети Академия БФС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Академия БФС в Национална футболна база "Бояна", където се запозна с организацията на тренировъчния процес и условията за подготовка и развитие на младите футболни таланти. Министерството на младежта и спорта подкрепя проекта с финансиране в размер на 134 000 евро.

По време на посещението си министър Керязов изгледа приятелската среща между отборите на "Академия БФС" и ФК "Миньор" (Перник) U15. Академия БФС започна работа в началото на август с млади футболисти, родени през 2013 г., избрани след национален селекционен процес, включващ осем регионални кастинга в страната и финален подбор в Национална футболна база "Бояна".

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Програмата на Академията съчетава футболна подготовка и образование с настаняване, пълен пансион и ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното развитие на децата. С младите футболисти работи мултидисциплинарен екип от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти, като в основата на подготовката е индивидуалният подход към развитието на всеки състезател.

Министър Керязов подчерта значението на инвестициите в детско-юношеския спорт и създаването на условия за последователна и качествена подготовка на младите спортисти. Той посочи, че подкрепата за развитието на младите таланти е сред приоритетите на Министерството на младежта и спорта.

От страна на БФС на срещата присъстваха президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров и зам.-изпълнителният директор Добрин Гьонов.

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