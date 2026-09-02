Старши треньорът в Академия БФС разкри какви правила са заложени за децата от началото на проекта

Футболистите от Академия БФС остават без телефони след 22:30 часа. Това разкри старши треньорът на отбора Иван Капитански в подкаста на Българския футболен съюз. Правилото е само част от режима, с който младите таланти постепенно свикват с изискванията и отговорностите на професионалния футбол.



Опитният специалист вече повече от месец работи с децата, родени през 2013 година, и разказа за първите си впечатления от пилотния проект на федерацията. Капитански сподели и любопитни подробности за годините си в Англия, където е бил част от академиите на Брайтън, Кристъл Палас, Барнет и Милуол.

"Имаме правилник, но той все още е в процес на промени. Тъй като тренировките са много тежки, сънят е изключително важен, храната – също. Това е моментът, в който децата трябва да затвърдят работата, свършена на терена. В 22:30 часа събираме всички телефони, таблети и плейстейшъни. Лампите се гасят и се заспива. Направили сме и организация с дежурни през седмицата, които трябва да следят дали останалите са си свършили задачите. Това са малки неща, но целта е да чувстват отговорност и да имат уважение към тези, които са дежурни", разказа Капитански.



"Основното ще бъде работата. Ще поставяме различни цели във всеки мач спрямо това, което сме тренирали през седмицата. Имаме конкретна тема, работим по нея, всичко е подготвено преди мача, а в самия двубой те трябва да го покажат. Ако се концентрираме върху резултата, тогава темата ще бъде само как да спечелим. За тяхното развитие това може да е пагубно. Има различни тактики, които могат да ти помогнат да спечелиш даден мач. Но има и подготовка за това след години, ако попаднеш при определен мениджър, да можеш да се адаптираш към отбора. Целта е мачът да бъде като изпит. Не говорим дали си отличен в нещо, а дали ти е влязло в главата, дали се опитваш и как коригираш дадена грешка", обясни специалистът.



Снимка: bfunion.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google