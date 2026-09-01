Първият випуск на Академия БФС посрещна първия си учебен ден

Първият випуск на Академия БФС направи още една важна крачка в цялостния процес на своето развитие. Днес младите футболисти поставиха началото и на своята учебна година, като присъстваха на официалното ѝ откриване в 57. СУ „Св. Наум Охридски“. Образователният процес е част от цялостния модел на работа в Академията, който обединява професионалната спортно-техническа подготовка с ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното развитие на всеки футболист. Стремежът е младите състезатели да получат среда, в която развитието им на терена върви паралелно с подготовката им за живота извън футбола.

Министър Керязов посети Академия БФС

Така първият учебен ден поставя началото на още един ключов компонент от ежедневието на първия випуск. Наред с тренировките, мачовете и работата със специалистите от екипа, образованието ще бъде неизменна част от седмичната програма и философията на Академия БФС.

Още днес програмата на младите футболисти продължава и на терена. От 18:00 ч. Академия БФС ще изиграе поредната си контролна среща срещу Септември София U15. Двубоят ще бъде следваща възможност за треньорския щаб да проследи развитието на футболистите и прилагането на принципите, върху които те работят в ежедневния тренировъчен процес.

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