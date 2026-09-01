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  3. Първият випуск на Академия БФС посрещна първия си учебен ден

Първият випуск на Академия БФС посрещна първия си учебен ден

  • 1 сеп 2026 | 13:08
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Първият випуск на Академия БФС посрещна първия си учебен ден

Първият випуск на Академия БФС направи още една важна крачка в цялостния процес на своето развитие. Днес младите футболисти поставиха началото и на своята учебна година, като присъстваха на официалното ѝ откриване в 57. СУ „Св. Наум Охридски“. Образователният процес е част от цялостния модел на работа в Академията, който обединява професионалната спортно-техническа подготовка с ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното развитие на всеки футболист. Стремежът е младите състезатели да получат среда, в която развитието им на терена върви паралелно с подготовката им за живота извън футбола.

Министър Керязов посети Академия БФС
Министър Керязов посети Академия БФС

Така първият учебен ден поставя началото на още един ключов компонент от ежедневието на първия випуск. Наред с тренировките, мачовете и работата със специалистите от екипа, образованието ще бъде неизменна част от седмичната програма и философията на Академия БФС.

Още днес програмата на младите футболисти продължава и на терена. От 18:00 ч. Академия БФС ще изиграе поредната си контролна среща срещу Септември София U15. Двубоят ще бъде следваща възможност за треньорския щаб да проследи развитието на футболистите и прилагането на принципите, върху които те работят в ежедневния тренировъчен процес.

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