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ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

  • 3 сеп 2026 | 00:24
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ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

Гръцкият гранд ПАОК и ОФИ Крит завършиха при равенство 0:0 в първия си мач от груповата фаза на Купата на Гърция. Срещата на стадион „Тумба“ се изигра при ужасни метеорологични условия, като заради буря и пороен дъжд двубоят дори бе временно прекъснат на полувремето, преди съдиите да позволят неговото доиграване. Кирил Десподов пък отново не бе в групата за домакините.

Най-чистата ситуация в мача дойде в края на първата част, когато Шола Шоретайре прати топката в мрежата на ОФИ. Главният арбитър Полихронис обаче веднага анулира гола заради нарушение в атака на Анестис Миту, който връхлетя и се блъсна във вратаря на гостите Христос Христогеоргос в малкото наказателно поле.

През останалото време ПАОК контролираше играта, но Огниен Угрешич и Миту пропуснаха малкото чисти ситуации на тежкия терен.

Солунчани обаче завършиха мача в намален състав, след като в 96-ата минута Грег Тейлър получи директен ервен картон.

Гостите от Крит удържаха натиска в калта и си тръгнаха с точка. След този първи кръг двата тима стартират в турнира с актив от по 1 точка.

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