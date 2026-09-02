Позитивна новина за възстановяването на Шлотербек

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек проведе първа индивидуална тренировка с топка по пътя към пълното си възстановяване от контузия.

Германският национал нарани левия си глезен по време втория мач на Бундестима на Мондиал 2026 срещу Кот д'Ивоар и пропусна остатъка от шампионата, а вече и старта на сезона в Бундеслигата.

📸 Having recovered from his injury, Nico Schlotterbeck has completed his first individual training session with the ball.#BVB pic.twitter.com/y7O9at7giQ — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 2, 2026

От клубният му тим днес публикуваха снимки на Шлотербек, обявявайки че той вече води занимания с топка.

Все още не е ясно кога 26-годишният бранител ще може да се присъедини към отборните тренировки на Борусия (Дортмунд). От "жълто-черните" се надяват завръщането му да е още преди края на месеца.

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Снимки: Imago