Позитивна новина за възстановяването на Шлотербек

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек проведе първа индивидуална тренировка с топка по пътя към пълното си възстановяване от контузия.
Германският национал нарани левия си глезен по време втория мач на Бундестима на Мондиал 2026 срещу Кот д'Ивоар и пропусна остатъка от шампионата, а вече и старта на сезона в Бундеслигата.
От клубният му тим днес публикуваха снимки на Шлотербек, обявявайки че той вече води занимания с топка.
Все още не е ясно кога 26-годишният бранител ще може да се присъедини към отборните тренировки на Борусия (Дортмунд). От "жълто-черните" се надяват завръщането му да е още преди края на месеца.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago