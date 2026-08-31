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Ковач призна, че Борусия Дортмунд ще се опита да привлече нов футболист

  • 31 авг 2026 | 17:45
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Борусия Дортмунд ще използва резервния вратар Александър Майер в мача от първия кръг за Купата на Германия срещу ХЕБК Хамбург във вторник, съобщи старши треньорът Нико Ковач на пресконференция по-рано днес. Той заяви, че спортното ръководство на клуба няма да присъства на мача, защото се стреми да намери заместник на тежко контузения Янис Константелиас в деня на крайния срок за трансфери. Ковач каза още, че Майер ще замести титулярния страж Грегор Кобел, а друг от футболистите, които не попадат редовно в стартовия състав също ще имат възможност за изява. Треньорът обаче настоя, че отборът трябва изцяло да уважава съперника си и да не подценява домакините, за които мачът е „нещо специално“. „Това не може да се допуска в мач за Купата, независимо кой е противникът. Ето защо всеки ще знае, че трябва да даде максимума от себе си, защото искаме двубоят да бъде решен възможно най-рано“, категоричен бе Нико Ковач.

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Мачът няма да се проведе на малкия стадион на ХЕБК, а на стадион „Фолкспарк“ на Хамбургер ШФ, който Борусия Дортмунд победи с 2:0 на старта на Бундеслигата в събота. Вече бяха продадени около 42 000 билета, а Ковач добави, че „големият стадион помага на отбора от първа дивизия повече, отколкото на тима от пета дивизия“. Наставникът на Борусия разкри, че шефовете Ларс Рикен и Оле Бук „ще останат в Дортмунд и ще се опитат да привлекат друг футболист, след като новото попълнение Яник Константелиас скъса кръстни връзки на коляното в двубоя с Хамбургер ШФ и ще отсъства от игра в продължение на месеци.

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Германският трансферен прозорец затваря 45 минути преди мача за Купата във вторник, като се съобщава, че сред трансферните цели на Борусия е и англичанинът Джейдън Санчо, който в миналото игра игра на два пъти за тима от Дортмунд. Ковач не коментира спекулациите, като каза само: „Няма много време, ще видим какво е възможно в крайна сметка. Имаме няколко варианта, няколко алтернативи, но всичко трябва да се получи както трябва.“ За ХЕБК Хамбург мачът е „възможност, която се случва веднъж в живота“, но председателят на клуба Константин Цимерман заяви, че пътуването до стадиона с автобус на градския транспорт, който обаче е боядисан за случая, показва, че те „не се увличат“. „Ние сме аматьорски клуб, идваме от Аймсбютел и ще останем здраво стъпили на земята, дори когато се изправим срещу противник като Борусия Дортмунд“, увери той.

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Снимки: Gettyimages

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