Ковач за получилия червен картон Самуеле Инасио: Няма нужда да преувеличаваме

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач защити 18-годишния полузащитник на тима Самуеле Инасио, който получи червен картон при победата над Хамургер ШФ и напускайки терена, в яда си, захвърли бутилка към стена, на която бе изобразена емблемата на клуба. Кадрите предизвикаха критики към младия италиански национал, а Ковач също говори по темата на днешната си пресконференция.
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„Нека се съсредоточим върху положителните аспекти. Момчето е на 18 години – нищо сериозно не се е случило“, заяви наставникът на Борусия Дортмунд. „Няма нужда да преувеличаваме нещо, което не си струва да се преувеличава. Честно казано, движим се в грешна посока и не симпатизирам на това“, добави Нико Ковач по повод въпросите за действията на Инасио.
Снимки: Gettyimages