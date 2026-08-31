Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач за получилия червен картон Самуеле Инасио: Няма нужда да преувеличаваме

Ковач за получилия червен картон Самуеле Инасио: Няма нужда да преувеличаваме

  • 31 авг 2026 | 17:22
  • 324
  • 0

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач защити 18-годишния полузащитник на тима Самуеле Инасио, който получи червен картон при победата над Хамургер ШФ и напускайки терена, в яда си, захвърли бутилка към стена, на която бе изобразена емблемата на клуба. Кадрите предизвикаха критики към младия италиански национал, а Ковач също говори по темата на днешната си пресконференция.

Борусия (Дортмунд) стартира успешно, гръцки попълнения впечатлиха
Борусия (Дортмунд) стартира успешно, гръцки попълнения впечатлиха

„Нека се съсредоточим върху положителните аспекти. Момчето е на 18 години – нищо сериозно не се е случило“, заяви наставникът на Борусия Дортмунд. „Няма нужда да преувеличаваме нещо, което не си струва да се преувеличава. Честно казано, движим се в грешна посока и не симпатизирам на това“, добави Нико Ковач по повод въпросите за действията на Инасио.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Големият спорт напомня за себе си през септември

Големият спорт напомня за себе си през септември

  • 31 авг 2026 | 16:31
  • 434
  • 0
От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

  • 31 авг 2026 | 16:20
  • 1046
  • 1
Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

  • 31 авг 2026 | 16:01
  • 3620
  • 1
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11263
  • 3
Рома си осигури германски национал

Рома си осигури германски национал

  • 31 авг 2026 | 15:43
  • 1573
  • 0
Ман Сити обяви привличането на крило

Ман Сити обяви привличането на крило

  • 31 авг 2026 | 15:30
  • 7005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 5694
  • 11
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 3634
  • 5
Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

  • 31 авг 2026 | 15:15
  • 27324
  • 78
Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 17:20
  • 7518
  • 7
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11263
  • 3
Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

  • 31 авг 2026 | 16:00
  • 3861
  • 10