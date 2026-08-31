Ковач за получилия червен картон Самуеле Инасио: Няма нужда да преувеличаваме

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач защити 18-годишния полузащитник на тима Самуеле Инасио, който получи червен картон при победата над Хамургер ШФ и напускайки терена, в яда си, захвърли бутилка към стена, на която бе изобразена емблемата на клуба. Кадрите предизвикаха критики към младия италиански национал, а Ковач също говори по темата на днешната си пресконференция.

Борусия (Дортмунд) стартира успешно, гръцки попълнения впечатлиха

„Нека се съсредоточим върху положителните аспекти. Момчето е на 18 години – нищо сериозно не се е случило“, заяви наставникът на Борусия Дортмунд. „Няма нужда да преувеличаваме нещо, което не си струва да се преувеличава. Честно казано, движим се в грешна посока и не симпатизирам на това“, добави Нико Ковач по повод въпросите за действията на Инасио.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages