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Тежък удар за Борусия (Дортмунд): обещаващо започнал гръцки талант ще отсъства дълго от терените

  • 30 авг 2026 | 19:41
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Борусия (Дортмунд) обяви официално неприятната за клуба новина, че новото попълнение Йоанис Константелиас е получил тежка контузия. Гръцкият талант е претърпял разкъсване на кръстните връзки в лявото коляно и ще отсъства от терена в продължение на доста месеци, като оптимистичните прогнози са за завръщане чак през пролетта на 2027 г.

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23-годишният офанзивен халф бе принуден да напусне терена в 52-рата минута на дебюта си в Бундеслигата срещу Хамбургер, след като падна лошо вследствие на сблъсък в средата на терена. По-рано в мача той отбеляза първия си гол за Борусия в добавеното време на първото полувреме.

Константелиас бе привлечен в Дортмунд от отбора на Кирил Десподов ПАОК за сумата от близо 26 млн. евро. Гъркът започна повече от обещаващо в новия си клуб, като се включи много силно срещу Байерн (Мюнхен) за Суперкупата на Германия, а вчера отбеляза и първия си гол.

Предстои да видим дали Борусия ще реагира в последните дни от трансферния прозорец и ще търси ново попълнение в предни позиции.

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Снимки: Imago

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