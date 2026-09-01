Борусия (Дортмунд) разпиля аматьори за Купата на Германия

Борусия (Дортмунд) записа очаквана и безапелационна победа с 5:0 срещу петодивизионния ХЕБК Хамбург в отложен мач от първия кръг на турнира за Купата на Германия. Пред внушителните 45 917 зрители на „Фолкспаркщадион“ елитният тим реши всичко още преди почивката, а точни за успеха бяха Янeк Вреде (автогол) (33'), Даниел Свенсон в (36), Самуеле Инасио в (41) и (45+2), както и Фабио Силва (59).

След като домакините удържаха натиска в първия половин час, резултатът бе открит в 33-тата минута след нещастна проява в тяхната отбрана. Юлиан Риерсон центрира остро по земя, а капитанът на ХЕБК Янек Вреде засече топката с левия крак в собствената си мрежа.

Само три минути по-късно, в 36-ата минута, „жълто-черните“ нанесоха втори удар. Младият Инасио се пребори на фланга и върна към Риерсон, чието последвало подаване намери Даниел Свенсон, а шведът отбеляза с красив удар от воле в десния ъгъл.

В 41-вата минута преднината на Дортмунд набъбна на 3:0. Марсел Забитцер опита да овладее центриране в наказателното поле, но без да иска чукна топката към Самуеле Инасио, който не сгреши и прокара топката между краката на противниковия вратар.

Точно преди съдийския сигнал за край на първата част, в добавеното време, интригата бе окончателно убита. Риерсон се отличи с трета асистенция в мача, намирайки Инасио, който с прецизен нисък шут по земя покрай гредата реализира своя втори гол за вечерта.

Крайният резултат бе оформен в 59-ата минута след грешка на съдийската бригада. Новото попълнение Джоуи Веерман изведе Фабио Силва, който се намираше в тънка засада, но поради липсата на системата VAR в тази фаза на турнира, голът бе зачетен след хладнокръвен изстрел на нападателя.

С този убедителен успех Борусия Дортмунд безпроблемно преодоля първото стъпало по пътя към Купата и вече очаква жребия за втория кръг, който ще се тегли в събота. Преди това обаче за хората на Нико Ковач предстои сериозно изпитание в Бундеслигата – гостуване на Хофенхайм.

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