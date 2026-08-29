Борусия (Дортмунд) стартира успешно, гръцки попълнения впечатлиха

Борусия (Дортмунд) стартира успешно кампанията си в Бундеслигата, след като победи с 2:0 у дома Хамбургер ШФ в първия кръг от първенството. Попаденията за тима на Нико Ковач паднаха още през първата част, като точни бяха щатният голмайстор Серу Гираси (9') и едно от новите гръцки попълнения Йоанис Константелиас (45+1').

9 - Dortmunds Konstantinos Karetsas war gegen den HSV an 9 Torschüssen direkt beteiligt (6S, 3SV), neuer Rekord eines BVB-Spielers beim Bundesliga-Debüt. Ausrufezeichen. #BVBHSV pic.twitter.com/xtHDJoX3Q9 — OptaFranz (@OptaFranz) August 29, 2026

Бившият съотборник на Кирил Десподов в ПАОК и неговият новопривлечен сънародник Константинос Карецас отново направиха силен двубой за "жълто-черните" и пак се понравиха с изпълненията си - също както в загубения двубой за Суперкупата на Германия срещу Байерн с 1:2. Самият Константелиас обаче притесни трибуните на "Сигнал Идуна Парк" и наставника си, след като стъпи лошо и бе сменен принудително през второто полувреме. Дортмунд завърши мача с човек по-малко заради червен картон на резервата Самуеле Инасио в 77-ата минута.

Още в 8-ата минута Борусия откри резултата. Новото попълнение Константинос Карецас подаде към Серу Гираси в наказателното поле, който с плътен диагонален удар намери мрежата на Даниел Хойер Фернандеш - 1:0 за “жълто-черните”. Две минути по-късно гъркът стреля опасно от дистанция, но португалският страж на Хамбургер успя да отрази. Карецас продължи да бъде доста активен и отправи нови два изстрела, но и двата му удара бяха неточни. В 40-ата минута Хойер Фернандеш трябва да избива и шут от разстояние на новото попълнение на Дортмунд от Брюж.

4 - Dortmunds Konstantinos Karetsas schloss in Halbzeit Eins 4 Dribblings erfolgreich ab, kein anderer Akteur auf dem Platz mehr als eins. Bereicherung. #BVBHSV pic.twitter.com/nTKWLW9q5U — OptaFranz (@OptaFranz) August 29, 2026

В самия край на първата част Борусия все пак до голяма степен си реши двубоя. Максмилиан Байер комбинира с Янис Константелиас, а другото ново гръцко попълнение се разписа с първия си гол за новия си отбор, не без и помощта на рикошет - 2:0 за “жълто-черните”.

Чак в началото на втората част дойде първото по-сериозно положение, като датчанинът Алберт Грьонбек стреля опасно, но Грегор Кобел спаси. Веднага след това Борусия отвърна с опасен удар на Карецас, избит от Фернандеш, а при добавката Константелиас не намери очертанията на вратата. Новопривлеченият футболист от ПАОК впоследствие стъпи накриво и бе заменен от Марсел Забитцер. Патсон Дака от гостите пък също бе близо до попадение, но ударът му мина с малко встрани.

🔥 Heimsieg! Ein – vor allem im ersten Durchgang – starker Auftakt des BVB! Wermutstropfen: Giannis Konstantelias musste nach einem tollen Debüt in der 54. verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wir drücken die Daumen, dass nichts schlimmeres passiert ist! ✊ pic.twitter.com/BBt7xghnFv — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2026

На Хамбургер не помогна и фактът, че влезлият от пейката млад италианец Самуеле Инасио престоя на терена само три минути и бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Грьонбек. До края “жълто-черните” задържаха аванса си и се поздравиха с крайния успех.

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Снимки: Gettyimages