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Милан и Комо договориха трансфер на отписан от Аморим

  • 20 авг 2026 | 13:15
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Милан и Комо договориха трансфер на отписан от Аморим

Летният трансферен прозорец на Милан изглежда навлиза в своята кулминация, като халфът Самуеле Ричи е замесен в една от основните теми. След като привличането на Диего Морейра беше обявено, а съставът на Рубен Аморим бе подсилен още с Гонсало Рамош, Марио Хила и Санкун Диавара, сега приоритетът изглежда е насочен към изходящите трансфери. Причината е както големият брой играчи в отбора, така и нуждата от възстановяване на финансови средства.

Докато сагата около Рафаел Леао продължава да доминира заглавията, изглежда, че Ричи е все по-близо до преминаване в Комо. Късно снощи Джанлука Ди Марцио потвърди по „Скай“, че има принципна договорка между клубовете.

Комо си осигури Ричи, на практика са го привлекли. Вероятно ще трябва първо да продадат Какре, но с Милан всичко е договорено за наем с опция за закупуване“, заяви той.

Междувременно Фабрицио Романо допълва, че Ричи е договорил личните си условия с Комо. Остава да бъдат уточнени някои детайли между двата клуба, но се очаква сделката да бъде финализирана в кратък срок.

Така престоят на Ричи в Милан може да приключи само след един сезон, въпреки ентусиазма, който съпътстваше пристигането му от Торино през лятото на 2025 г. Той е един от няколкото играчи, които Рубен Аморим не счита за ключова част от плановете си в пренаситената халфова линия.

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