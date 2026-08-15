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Англичанин с два гола не иска да играе в Комо

  • 15 авг 2026 | 16:41
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Нападателят на Челси Лиъм Делап иска да остане на “Стамфорд Бридж” и не проявява интерес към трансфер в Комо, съобщава радио “ТолкСпорт”. Само преди дни се появи информация, че италианският тим иска да вземе острието под наем. “Сините” привлякоха нападателя през миналата година от Ипсуич, плащайки откупната му клауза на стойност 30 милиона паунда. Сега лондончани са склонни да се разделят с него, но са му поставили солидна цена от 40 млн. Самият футболист обаче не проявява интерес към преминаване в Комо, макар че с тима на Сеск Фабрегас ще има възможност да играе в Шампионската лига. От своя страна Челси няма да бъде част от европейските турнири, след като завърши едва на десетата позиция в класирането на Премиър лийг.

Комо иска да привлече под наем нападател на Челси
Комо иска да привлече под наем нападател на Челси

Делап имаше труден първи сезон с екипа на “сините”, след като получи сериозна контузия в коляното и отсъства известно време от терените. След това не можа да се пребори с конкуренцията на друг новопривлечен нападател като Жоао Педро и по-често се появяваше от скамейката. Той записа едва два гола в 41 мача. Английската преса твърди, че от Евертън и Нюкасъл също следят ситуацията около Делап и е възможно също да направят опити да го привлекат в последните дни на трансферния прозорец.

Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол
Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол
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Снимки: Gettyimages

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