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Комо иска да привлече под наем нападател на Челси

  • 14 авг 2026 | 19:26
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Комо иска да привлече под наем нападател на Челси

Италианският футболен клуб Комо разглежда потенциална сделка за привличането на нападателя на Челси Лиъм Делап под наем за предстоящата кампания, съобщава "Скай Спортс".

23-годишният англичанин имаше труден първи сезон на "Стамфорд Бридж" след пристигането си за 30 милиона паунда през миналото лято от Ипсуич Таун. Той отбеляза едва две попадения в 41 участия във всички турнири през първата си година с лондонския тим.

Челси оценява централния нападател, който е юноша на Манчестър Сити, на 50 милиона паунда, а от договора му остават пет години.

Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол
Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

Комо, чийто старши треньор е бившият полузащитник на "сините" от Лондон - Сеск Фабрегас, ще участва за пръв път в Шампионската лига през идния сезон, след като през миналия завърши на четвърто място в италианската Серия А.

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