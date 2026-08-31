Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси

Нападателят на Фиорентина Мойс Кийн е на крачка от трансфер в Комо. "Виолетовите" са приели офертата за него и са разрешили на италианския национал да отиде на медицински прегледи. Тимът от Флоренция ще получи 40 милиона евро, като 5 милиона от тях са в бонуси.

Кийн демонстрира желанието си за този трансфер и ядоса Фиорентина с поведението си. Клубът го глоби за закъснение и каза, че няма да го пусне, ако Комо не извади исканите 40 милиони. Освен това "виолетовите" искаха да намерят негов заместник и го направиха в лицето на бившия нападател на Удинезе Бето, който ще пристигне от Евертън.

🚨 Fiorentina have now given the green light for Moise Kean to undergo his medical with Como.



The deal should be completed in plenty of time before the window closes.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/snOw4z4BAb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 31, 2026

Междувременно Комо се опитва да привлече и вратар и проявява интерес към Роберт Санчес. Неговата ситуация обаче следят доста клубове. Очевидно стражът няма бъдеще на "Стамфорд Бридж", след като бе привлечен Емилиано Мартинес. Санчес игра в първия кръг срещу Фулъм, но тогава допусна някои груби грешки, а за мача с Брайтън в неделя не бе включен в групата.

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