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  3. Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси

Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси

  • 31 авг 2026 | 17:54
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Комо уреди Мойс Кийн и се насочва към вратар на Челси

Нападателят на Фиорентина Мойс Кийн е на крачка от трансфер в Комо. "Виолетовите" са приели офертата за него и са разрешили на италианския национал да отиде на медицински прегледи. Тимът от Флоренция ще получи 40 милиона евро, като 5 милиона от тях са в бонуси.

Кийн демонстрира желанието си за този трансфер и ядоса Фиорентина с поведението си. Клубът го глоби за закъснение и каза, че няма да го пусне, ако Комо не извади исканите 40 милиони. Освен това "виолетовите" искаха да намерят негов заместник и го направиха в лицето на бившия нападател на Удинезе Бето, който ще пристигне от Евертън.

Междувременно Комо се опитва да привлече и вратар и проявява интерес към Роберт Санчес. Неговата ситуация обаче следят доста клубове. Очевидно стражът няма бъдеще на "Стамфорд Бридж", след като бе привлечен Емилиано Мартинес. Санчес игра в първия кръг срещу Фулъм, но тогава допусна някои груби грешки, а за мача с Брайтън в неделя не бе включен в групата.

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