Комо вгорчи първото домакинство на Наполи и Алегри на „Марадона“

Комо постигна важна победа и спечели с 2:1 като гост на Наполи в двубоя между два от италианските участици в Шампионската лига от 2-рия кръг на Серия А. Всички голове паднаха още през първата част, като Комо повеждаше на два пъти и в крайна сметка взе успеха след груба грешка в защитата на „партенопеите“ и попадение на щатния голмайстор на тима Анастасиос Дувикас в 34-ата минута.

Така „езерняците“ и Сеск Фабрегас вгоричиха първия домакински мач на Наполи на „Марадона“ под ръководството на Масимилиано Алегри. Комо вече е с 4 точки след два кръга, докато Наполи остава с 3 пункта.

16 - Dall’inizio della scorsa #SerieA, Tasos #Douvikas è uno dei tre giocatori ad avere segnato più di 15 gol nella competizione: 16 per il greco – a quota 17 Lautaro e Malen. Costanza.#NapoliComo pic.twitter.com/DJUdkCBl1H — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2026

Комо започна по-добре двубоя и успя да поведе в 16-ата минута. Тогава Асане Диао проби отдясно и намери в наказателното поле Мартин Батурина. Хърватинът се обърна добре и с точен изстрел простреля Алекс Мерет – 0:1 за „езерняците“. Наполи се опита да отговори бързо, като Матео Политано центрира остро и намери главата на Ноа Ланг, който обаче с глава стреля в аут. В 30-ата минута „партенопеите“ все пак изравниха. Расмус Хойлунд получи топката около дъгата на наказателното поле и с хубав изстрел матира стража на гостите Жан Бюте – 1:1.

Само четири минути по-късно обаче Комо отново си върна аванса. След груба грешка в разиграването между Андре-Франк Замбо Ангиса и Амир Рахмани в собственото им наказателно поле, топката попадна в Анастасиос Дувикас, а гръцкият нападател не чака втора покана и намери мрежата – 1:2 за „езерняците“.

Втората част предложи доста по-малко интересни ситуации в мача, като Комо премина в по-дефанзивна игра. Наполи до последно опитваше да стигне да точката, като натискът на отбора на Алегри се усили особено в последните минути. Тогава бранителят на Комо Марк-Оливер Кемпф направи решително изчистване в корнер, миг преди Кевин Де Бройне да засече в мрежата. От ъгловия удар пък влезлия от пейката Лоренцо Лука стреля с глава, но Бюте бе сигурен и улови. В последната ситуация в мача попадение на Станислав Лоботка за Наполи не бе зачетено заради засада на Лука.

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