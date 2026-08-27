Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо договори халф на Милан

Комо договори халф на Милан

  • 27 авг 2026 | 13:21
  • 559
  • 0
Комо договори халф на Милан

Един от представителите на Серия А в Шампионската лига Комо е постигнал пълна договорка с колегите си от Милан за Самуеле Ричи. Първоначално полузащитникът ще пристигне при “ларианите” под наем, като от Комо ще поемат пълната му заплата от 1.5 милиона евро, а тимът на Сеск Фабрегас ще има опция да го откупи през следващото лято срещу 22 милиона евро. Самият футболист се очаква още днес да премине медицински прегледи, след което да подпише личния си договор. През миналата годиан Ричи има 34 мача за "росонерите" във всички турнири, в които записа един гол и четири асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Астън Вила праща английски национал в Саудитска Арабия

Астън Вила праща английски национал в Саудитска Арабия

  • 27 авг 2026 | 11:12
  • 4197
  • 4
Нова лоша новина за Де Дзерби, Мадисън отново ще е аут

Нова лоша новина за Де Дзерби, Мадисън отново ще е аут

  • 27 авг 2026 | 10:27
  • 2165
  • 0
В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант

В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант

  • 27 авг 2026 | 10:04
  • 7226
  • 6
Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай

Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай

  • 27 авг 2026 | 07:54
  • 7701
  • 7
Челси с на пръв поглед лесно предизвикателство в Карабао Къп

Челси с на пръв поглед лесно предизвикателство в Карабао Къп

  • 27 авг 2026 | 07:39
  • 1777
  • 0
Барселона посреща Билбао с мисъл да не намаля темпото, с което започна

Барселона посреща Билбао с мисъл да не намаля темпото, с което започна

  • 27 авг 2026 | 07:26
  • 3430
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 35743
  • 167
Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 12:57
  • 21395
  • 7
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

  • 27 авг 2026 | 13:06
  • 5199
  • 11
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 8407
  • 5
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

  • 27 авг 2026 | 12:35
  • 6145
  • 18
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 16069
  • 16