Комо договори халф на Милан

Един от представителите на Серия А в Шампионската лига Комо е постигнал пълна договорка с колегите си от Милан за Самуеле Ричи. Първоначално полузащитникът ще пристигне при “ларианите” под наем, като от Комо ще поемат пълната му заплата от 1.5 милиона евро, а тимът на Сеск Фабрегас ще има опция да го откупи през следващото лято срещу 22 милиона евро. Самият футболист се очаква още днес да премине медицински прегледи, след което да подпише личния си договор. През миналата годиан Ричи има 34 мача за "росонерите" във всички турнири, в които записа един гол и четири асистенции.

🚨🔵⚪️ Como reach full verbal agreement with AC Milan for Samuele Ricci, here we go!



Initial loan deal worth €1.5m, salary fully covered by Como, €22m buy option clause and add-ons on top.



Ricci has authorization to travel for medical. pic.twitter.com/GIHrsc1yik — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

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Снимки: Gettyimages