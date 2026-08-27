Комо договори халф на Милан

Един от представителите на Серия А в Шампионската лига Комо е постигнал пълна договорка с колегите си от Милан за Самуеле Ричи. Първоначално полузащитникът ще пристигне при “ларианите” под наем, като от Комо ще поемат пълната му заплата от 1.5 милиона евро, а тимът на Сеск Фабрегас ще има опция да го откупи през следващото лято срещу 22 милиона евро. Самият футболист се очаква още днес да премине медицински прегледи, след което да подпише личния си договор. През миналата годиан Ричи има 34 мача за "росонерите" във всички турнири, в които записа един гол и четири асистенции.
Снимки: Gettyimages