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Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

  • 23 юли 2026 | 21:22
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Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

Дебрецен надви с 1:0 арменския Пюник във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Дебют в официален двубой за унгарците направи Пламен Андреев. Българският страж се представи много силно и получи най-висока оцена от състава на унгарците.

Мачът беше много открит, като двата тима отправиха общо 38 удара, а единственият точен в полза на домакините им донесе успеха с 1:0. Попадението за Дебрецен отбеляза Флориан Цибла в 59-ата минута. Младият нападател се разписа след асистенция на Сохан Балдони. Съперниците уцелиха и по една греда.

Ракув победи с 3:1 гостуващия Валета. Полският тим срещна неочаквани трудности със съперника си от Малта и стигна до комфортния аванс чак в последните минути, но срещата можеше да има и друг изход, ако при 1:1 малтийците не бяха пропуснали дузпа.

Мануел Морейо даде преднина на гостите в 23-тата минута, а Ракув изравни в началото на втората част с попадение на новото си попълнение Махир Емрели. В 73-тата минута Петър Секулович от Валета пропусна от наказателен удар и това деморализира неговите съотборници. Малко по-късно Патрик Макух вкара втори гол за Ракув, а в заключителните секунди се разписа и Стратос Сварнас.

Аустрия (Виена) спечели с 2:0 визитата си на Лиепая и до голяма степен си гарантира място в следващия кръг. Флориан Вустингер даде преднина на австрийския гранд в 31-вата минута, а след почивката точен беше и Моритц Велс. Рапид (Виена) също стигна до убедителен успех на чужд терен. "Зелено-белите" се наложиха с 3:1 над Санта Колома.

Изненадата в ранните двубои от днешната програма беше победата на косовския Малишево с 2:0 над Хибърниън. Аполон (Лимасол) разгроми с 4:0 Дила Гори в Грузия, като един от головете отбеляза бившата звезда на Локомотив (Пловдив) Ален Ожболт. Финландският ХИК беше още по-убедителен срещу Колрейн от Северна Ирландия - 5:0.

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