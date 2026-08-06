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Андреев и Дебрецен почти се сбогуваха с Европа след тежко поражение от Копенхаген

  • 6 авг 2026 | 22:02
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Андреев и Дебрецен почти се сбогуваха с Европа след тежко поражение от Копенхаген

Датският гранд ФК Копенхаген си осигури перфектен аванс, след като победи унгарския Дебрецен с убедителното 3:0 като гост в първа среща от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът се изигра на стадион „Наджиердеи“ в Дебрецен, а под рамката за домакините като титуляр бе българският вратар Пламен Андреев, но и той не успя да помогне на своя тим да избегне тежкото поражение, което до голяма степен уби надеждите на унгарците за продължаване напред. Попаденията за скандинавците бяха дело на Габриел Перейра (21'), Роберт Силва (35') и Андреас Корнелиус (91')

Мачът започна с натиск на домакините, но в 21-вата минута Копенхаген нанесе първия си удар. След перфектно изпълнен корнер от Маркос Лопес, бразилският стопер Габриел Перейра се извиси над всички в наказателното поле и с глава прати топката зад гърба на Андреев за 0:1.

В 35-ата минута датчаните изненадаха унгарската отбрана за втори път с истински шедьовър. Роберт Силва се оказа на правилната позиция и със зрелищно странично воле прати топката в мрежата на домакините, като тя първо тупна в земята и прехвърли българския страж за 0:2.

През втората част Дебрецен пренесе играта в предни позиции и натисна съперника, но унгарският тим така и не беше настроил мерника си и пропиля няколко добри възможности, сред които и фрапантен пропуск на Марк Сечи в 74-ата минута, чието остро подаване пред голлинията се размина с всички.

Тоталният разгром на Дебрецен беше оформен дълбоко в добавеното време на срещата. Андреас Корнелиус заби последния пирон в унгарския ковчег, вкарвайки с глава за крайното 0:3.

Това класическо предимство на чужд терен превръща реванша в чиста формалност. Втората среща ще се изиграе следващата сряда (12 август 2026 г.) на стадион „Паркен“ в Копенхаген, където Дебрецен ще има да изкачва истинска планина, ако иска да направи обрат и да остане в турнира.

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