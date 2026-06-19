Официално: Дебрецен представи Андреев

Българският вратар Пламен Андреев вече официално е част от Дебрецен, с което се потвърди новината на Sportal.bg от сутринта. Унгарците съобщиха за преминаването на 21-годишния българин от Фейенорд, като договорът му е за срок от три години.

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

"Дебрецен подписа с българина Пламен Андреев за три години. 21-годишният вратар е част от младежкия национален отбор на своята страна и пристигна в Дебрецен от Фейенорд. Започна кариерата си в Левски, премина в Нидерландия на 19-годишна възраст, а след това игра под наем в Расинг Сантандер и Лех Познан. Пламен Андреев, полски шампион, носител на Купата на България и златен медалист от втора испанска дивизия, вече е изиграл 71 мача от елита на България, въпреки младата си възраст, сега може да покаже отличните си умения в Дебрецен. Добре дошъл в Локи, Пламен!", написаха унгарците.

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