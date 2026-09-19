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  2. Мамелъди Съндаунс
  3. Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

  • 19 сеп 2026 | 21:43
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Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският шампион Мамелъди Съндаунс се класира за полуфинала на тазгодишната Междуконтинентална купа, след като спечели с 2:1 срещу азиатския първенец Ал-Ахли в сблъсъка помежду им, който се изигра на стадиона на южноафриканския клуб.

Домакините поведоха в 17-ата минута, когато Нуно Сантош се разписа с глава след центриране на Тебохо Мокоена. Само две минути по-късно обаче техният вратар Ронуен Уилямс си отбеляза нелеп автогол, след като се засуети при удар на Фирас Ал-Бурайкан. В 80-ата минута Сантош отбеляза втория си гол в мача отново с глава, като този път му асистира Толо Матулуди.

Така Мамелъди Съндаунс не само, че спечели Купата на Африка, Азия и Океания, но също така си осигури полуфинал за Междуконтиненталната купа. Там тимът ще играе за Чалънджър Къп срещу победителя от сблъсъка между северноамериканския шампион Толука и тазгодишния първенец в Копа Либертадорес, който тепърва ще бъде излъчен.

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