Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският шампион Мамелъди Съндаунс се класира за полуфинала на тазгодишната Междуконтинентална купа, след като спечели с 2:1 срещу азиатския първенец Ал-Ахли в сблъсъка помежду им, който се изигра на стадиона на южноафриканския клуб.

Домакините поведоха в 17-ата минута, когато Нуно Сантош се разписа с глава след центриране на Тебохо Мокоена. Само две минути по-късно обаче техният вратар Ронуен Уилямс си отбеляза нелеп автогол, след като се засуети при удар на Фирас Ал-Бурайкан. В 80-ата минута Сантош отбеляза втория си гол в мача отново с глава, като този път му асистира Толо Матулуди.

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Mamelodi Sundowns make history & conquer the Clash of the Continents and book a place in the Challenger Cup final! 🏆#Sundowns #FIFAIntercontinentalCup #NeverStopRising pic.twitter.com/nnDTWzjLj0 — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) September 19, 2026

Така Мамелъди Съндаунс не само, че спечели Купата на Африка, Азия и Океания, но също така си осигури полуфинал за Междуконтиненталната купа. Там тимът ще играе за Чалънджър Къп срещу победителя от сблъсъка между северноамериканския шампион Толука и тазгодишния първенец в Копа Либертадорес, който тепърва ще бъде излъчен.

HUBO ACCIÓN EN LA COPA INTERCONTINENTAL 🏆



🇿🇦 Mamelodi Sundowns venció 2-1 a Al Ahli en la Copa África-Asia-Pacífico y espera rival



🆚 Por un lugar en la final contra PSG, el equipo sudafricano jugará ante el ganador del cruce entre Toluca y el campeón de la Libertadores 2026 pic.twitter.com/SomVDyXa4a — Diario Olé (@DiarioOle) September 19, 2026

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