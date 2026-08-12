Европейското участие на Дебрецен приключи с разгром, Пламен Андреев остана на пейката

ФК Копенхаген се класира за плейофния кръг в Лига на конференциите, след като постигна втора победа срещу Дебрецен. Датският тим имаше солиден аванс от три гола от мача в Унгария, а днес проведе нова наказателна акция срещу отбора на Пламен Андреев и спечели с 5:1. Българският страж този път остана на пейката и не взе участие в двубоя.

ЗА ФК Копенхаген това беше пета поредна победа във всички турнири. В спор за място в основната фаза на Лигата на конференциите датският гранд ще премери сили с един измежду Интер (Турку) и Вадуц.

Андреев и Дебрецен почти се сбогуваха с Европа след тежко поражение от Копенхаген

Резултата на "Паркен" откри Мохамед Елиунуси още в 3-тата минута. Опитният нападател се разписа след асистенция на лявото крило Роберт. До почивката домакините пропуснаха още няколко положения, но след нея коригираха мерника си.

С началото на второто полувреме старши треньорът на Дебрецен Герт Ремел направи три смени. Един от футболистите, които се появиха от пейката - 39-годишният Балаш Джуджак, за пореден път доказа класата си и изравни в 47-ата минута.

Всичко хубаво за унгарците свърши дотук. В 58-ата минута ФК Копенхаген получи дузпа и Елиунуси отбеляза втория си гол в мача. Четвърт час преди края Алекс Крал се възползва от отлично свалена топка от Андреас Корнелиус и вкара за 3:1.

Самият Корнелиус намери място сред голмайсторите само две минути по-късно. Крал върна жеста на своя съотборник и го намери в наказателното поле, а той с лекота преодоля стража на Дебрецен. Отново Корнелиус довърши гостите в добавеното време за крайното 5:1.

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