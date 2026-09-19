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  3. Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

  • 19 сеп 2026 | 21:23
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Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

Борусия (Дортмунд) записа четвърта поредна победа от началото на сезона в Бундеслигата. Тимът на Нико Ковач спечели с 1:0 гостуването си на Щутгарт. Единственото попадение в мача реализира Максимилиан Байер в 70-ата минута. След този успех Борусия оглави класирането за първи път от 2023 г.

Първото полувреме предложи много битка, но малко голови положения. Още в самото начало центриране на Риерсон прати топката към Байер, който бе на прекрасна позиция, но направи сериозен пропуск. В 16-ата минута Щутгарт открадна топката в полето на съперника, тя стигна до Демирович, но Кобел се справи с изстрела му. Домакините стигнаха до една друга възможност, но Ел Ханус стреля покрай вратата.

Дортмунд изглеждаше по-опасен в началото на второто полувреме, но не завършваше добре атаките си. Щутгарт също не се възползваше от възможностите си да атакува. В 70-ата минута гостите стигнаха до гол. Карецас пусна към влезлия като резерва Белингам. Англичанинът намери Байер пред вратата и той прати топката в мрежата. Домакините вдигнаха темпото, но Кобел се справи с удари на Вагноман и Ел Ханус.

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Снимки: Imago

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