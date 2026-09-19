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Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

  • 19 сеп 2026 | 21:27
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Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

Едва от осмия опит тимът на Селта успя да постигне първата си победа за сезона. Тя дойде с изразителното 5:0 в домакинството срещу Сантандер в двубой от седмия кръг на Ла Лига. Досега отборът от Галисия имаше две загуби и четири ремита в първенството и едно поражение в Лига Европа.

Селта стигна до трите точки с два гола през първото полувреме и три през второто. Уго Гонсалес вкара първото попадение от дузпа в 31-вата минута, а юношата на Барселона Илаиш Мориба удвои в 43-тата с далечен удар.

През втората част Мигел Роман (69’) покачи на 3:0 с още един точен изстрел извън наказателното поле, а в 78-ата Пабло Дуран докара нещата до 4:0. В добавеното време Дуран беше точен още веднъж - за 5:0.

За Сантандер това е четвърто поражение в Ла Лига и второ в рамката на седмицата, след като преди дни новаците бяха унижени от Барселона със 7:2.

След паузата Селта ще гостува на Елче на 11 октомври, а в същия ден Сантандер ще приеме Валенсия.

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