Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не се оправда, след като перфектният старт на тима в Премиър лийг завърши с тежко поражение от Брайтън с 0:3.

Арсенал спечели първите си четири мача през сезона, допускайки само един гол, но не успя да се противопостави на превъзходното представяне на “чайките”. Отборът от Северен Лондон се смъкна на второ мсто в класирането с 12 точки от пет мача и по-лоша голова разлика от лидера Манчестър Сити.

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„Те заслужаваха да спечелят мача, бяха по-добрият състав, особено в началото на първото полувреме. Не бяхме на необходимото ниво. Допуснахме технически грешки в грешните зони и загубихме двубоите. Но трябва да поставя в перспектива това, което отборът е направил от началото на сезона. Мисля, че беше изключително. Ще се поучим от този опит и ще продължим“, каза Артета.

Следващият мач на “топчиите” е у дома срещу Лийдс.

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Снимки: Imago