Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Ковънтри
  3. Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

  • 19 сеп 2026 | 21:45
  • 638
  • 1
Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

Ковънтри Сити постигна първата си победа в Премиър лийг след завръщането си в елита, след като спечели с 1:0 при гостуването си на Нотингам Форест. Единственият гол на „Сити Граунд“ отбеляза Джей Дасилва в 55-ата минута, като попадението бе и първо за „небесносините“ в английския елит от 25 години. Нотингам Форест опита да отговори след почивката и стигна до няколко опасни ситуации, но защитата на гостите удържа натиска и донесе на Франк Лампард първи шампионатен успех за сезона.

Първото полувреме премина без голове, като домакините се опитваха да наложат натиск, но Ковънтри действаше дисциплинирано и не позволяваше на нападателите на Форест да стигат до чисти позиции. В същото време гостите търсеха възможности с по-директни атаки, а нулевото равенство на почивката остави всичко отворено за втората част.

Ковънтри нанесе своя удар десет минути след подновяването на играта. Дълга диагонална топка бе насочена към Дасилва, който я овладя отлично и с хладнокръвно завършване изпрати топката в мрежата, за да даде аванс на гостите. Попадението сложи край на сушата на Ковънтри и се превърна в първия гол на клуба в Премиър лийг от 25 години.

Нотингам Форест увеличи натиска в заключителната част и бе близо до изравняването, но гостите успяха да запязят преднината си. Боби Томас се превърна в един от героите на гостите с впечатляващо изчистване от голлинията, а в края Морган Гибс-Уайт също бе близо до попадение. Най-драматичният момент дойде, когато Игор Жезус прати топката във вратата, но след намеса на ВАР голът бе отменен заради нарушение срещу Калеб Йиренки в хода на атаката.

Така Ковънтри сложи край на серията си от четири поредни загуби без отбелязан гол и записа първия си успех в елита след завръщането си в Премиър лийг. Нотингам Форест пък остана с една победа в първите си пет шампионатни мача. След международната пауза Форест ще гостува на Кристъл Палас на 11 октомври, докато Ковънтри ще приеме Нюкасъл на 12 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

  • 19 сеп 2026 | 21:43
  • 748
  • 0
Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

  • 19 сеп 2026 | 21:27
  • 520
  • 0
Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

  • 19 сеп 2026 | 21:23
  • 769
  • 0
Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 860
  • 0
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 1536
  • 0
Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

  • 19 сеп 2026 | 21:05
  • 2083
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 85172
  • 507
Севиля 1:1 Барселона, бърз отговор и Рафиня изравнява

Севиля 1:1 Барселона, бърз отговор и Рафиня изравнява

  • 19 сеп 2026 | 22:02
  • 3914
  • 9
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 27441
  • 46
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 33065
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 9556
  • 4
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 16511
  • 49