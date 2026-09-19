Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

Ковънтри Сити постигна първата си победа в Премиър лийг след завръщането си в елита, след като спечели с 1:0 при гостуването си на Нотингам Форест. Единственият гол на „Сити Граунд“ отбеляза Джей Дасилва в 55-ата минута, като попадението бе и първо за „небесносините“ в английския елит от 25 години. Нотингам Форест опита да отговори след почивката и стигна до няколко опасни ситуации, но защитата на гостите удържа натиска и донесе на Франк Лампард първи шампионатен успех за сезона.

Първото полувреме премина без голове, като домакините се опитваха да наложат натиск, но Ковънтри действаше дисциплинирано и не позволяваше на нападателите на Форест да стигат до чисти позиции. В същото време гостите търсеха възможности с по-директни атаки, а нулевото равенство на почивката остави всичко отворено за втората част.

Ковънтри нанесе своя удар десет минути след подновяването на играта. Дълга диагонална топка бе насочена към Дасилва, който я овладя отлично и с хладнокръвно завършване изпрати топката в мрежата, за да даде аванс на гостите. Попадението сложи край на сушата на Ковънтри и се превърна в първия гол на клуба в Премиър лийг от 25 години.

Нотингам Форест увеличи натиска в заключителната част и бе близо до изравняването, но гостите успяха да запязят преднината си. Боби Томас се превърна в един от героите на гостите с впечатляващо изчистване от голлинията, а в края Морган Гибс-Уайт също бе близо до попадение. Най-драматичният момент дойде, когато Игор Жезус прати топката във вратата, но след намеса на ВАР голът бе отменен заради нарушение срещу Калеб Йиренки в хода на атаката.

Така Ковънтри сложи край на серията си от четири поредни загуби без отбелязан гол и записа първия си успех в елита след завръщането си в Премиър лийг. Нотингам Форест пък остана с една победа в първите си пет шампионатни мача. След международната пауза Форест ще гостува на Кристъл Палас на 11 октомври, докато Ковънтри ще приеме Нюкасъл на 12 октомври.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages