Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

Българският вратар Пламен Андреев записа 63 минути в първия си мач с екипа на новия си тим Дебрецен, като завърши 1:1 с Аустрия (Виена). Това беше първа лятна проверка за Дебрецен, две дни след пристигането на отбора в курорта Бад Лойперсдорф.



Двата тима си размениха по един гол до почивката, като първите 20 минути премиминаха под тоталния контрол на Дебрецен. В 22-ата минута, след страхотен пас на ветерана Балаж Джуджак, новото френско попълнение в атаката Сохан Балдони с глава прати топката в дясната греда, откривайки резултата.



В 38-ата минута австрийците получиха дузпа, която Йоханес Егещайн реализира. Малко преди това Андреев се намеси добре след корнер и последвало меле пред вратата му.



След почивката темпото постепенно намаляваше. В 53-ата минута ударът с глава на Мате Кохут беше спасен от вратаря на Аустрия Виена, а малко след това Пламен Андреев брилянтно изби топката от близко разстояние. 10 минути по-късно той отстъпи мястото си на 20-годишния си конкурент Бенедек Ердей.

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