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Астън Вила официално представи Горетцка

  • 27 авг 2026 | 20:16
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Астън Вила официално привлече със свободен трансфер германския халф Леон Горетцка, след като той напусна Байерн (Мюнхен) по-рано през лятото, съобщи клубът от Висшата лига.

31-годишният футболист пристига в Бирмингам след осем сезона при баварците, където записа 312 мача, отбеляза 51 гола и спечели седем титли от Бундеслигата и три трофея от Купата на Германия, както и Шампионската лига, след преминаването си от Шалке 04 през 2018 г.

Опитният Горетцка участва три пъти с националния тим на Германия на Световно първенство и записа 73 двубоя за страната си.

Така той подсили халфовата линия в отбора, воден от мениджъра Унай Емери. Бирмингамци се разделиха с някои важни фигури през лятото, след като Юри Тилеманс премина в Манчестър Юнайтед, а Морган Роджърс в Челси, а защитникът Езри Конса се присъедини към Арсенал. Скоро се очаква да напусне и Оли Уоткинс в посока Саудитска Арабия.

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