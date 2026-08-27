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  3. Астън Вила продължава да е сред най-активните отбори на трансферния пазар

Астън Вила продължава да е сред най-активните отбори на трансферния пазар

  • 27 авг 2026 | 12:56
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Новакът в Премиър лийг Ипсуич е много близо до това да договори под наем Тами Ейбрахам от Астън Вила. Нападателят пристигна на “Вила Парк” през зимата, но така и не успя да окаже особено влияние в състава, появявайки се основно от пейката. Той записа едва две попадения с екипа на тима в Премиър лийг.

Астън Вила праща английски национал в Саудитска Арабия
Астън Вила праща английски национал в Саудитска Арабия

Още вчера от Астън Вила се разбраха за нападателя на Челси Николас Джексън. От “Скай Спортс” допълват, че бирмингамци са отправили запитвания за Жан-Филип Матета от Кристъл Палас и Кристиан Кофане от Байер Леверкузен. Френското острие пък е в конфликт с шефовете на “орлите” и е много вероятно лондончани да са склонни да го пуснат преди края на трансферния прозорец, за да преодолеят проблема.

Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай
Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай
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Снимки: Gettyimages

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