Астън Вила продължава да е сред най-активните отбори на трансферния пазар

Новакът в Премиър лийг Ипсуич е много близо до това да договори под наем Тами Ейбрахам от Астън Вила. Нападателят пристигна на “Вила Парк” през зимата, но така и не успя да окаже особено влияние в състава, появявайки се основно от пейката. Той записа едва две попадения с екипа на тима в Премиър лийг.

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Още вчера от Астън Вила се разбраха за нападателя на Челси Николас Джексън. От “Скай Спортс” допълват, че бирмингамци са отправили запитвания за Жан-Филип Матета от Кристъл Палас и Кристиан Кофане от Байер Леверкузен. Френското острие пък е в конфликт с шефовете на “орлите” и е много вероятно лондончани да са склонни да го пуснат преди края на трансферния прозорец, за да преодолеят проблема.

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Снимки: Gettyimages