Касадо поема към Премиър лийг?

Бъдещето на халфа на Барселона Марк Касадо все още остава нерешено. Футболистът тренира индивидуално, заедно с Ектор Форт, докато неговият агент Жорже Мендеш активно търси на пазара атрактивна дестинация за продължаване на професионалната му кариера.

Касадо вече можеше да е намерил своя нов отбор, ако беше приел някоя от офертите от Саудитска Арабия. Въпреки това, на 22 години, играчът смята, че може да се развие много повече в конкурентно европейско първенство и в този смисъл има интерес към него от Англия.

Няколко клуба вече са се свързали с него, а решението трябва да бъде взето бързо, тъй като трансферният прозорец затваря на 1 септември. "Спорт" споменава имената на няколко отбора от Премиър лийг, които проявяват интерес към услугите му. Брайтън, Съндърланд, Астън Вила, Нюкасъл и Нотингам Форест следят ситуацията около него и всички са наясно с условията на Барселона. Фаворит в момент изглежда клубът от "Сити Граунд", добавя изданието. "Мундо Депортиво" пък твърди, че по-близо са "черните котки".

Играчът е оценен на 40 милиона евро – сума, която е напълно по силите на клубовете от Острова.

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