Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

  • 26 авг 2026 | 11:19
  • 345
  • 0
Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал бяха избрани в отбора на годината в Премиър лийг на Асоциацията на професионалните футболисти (ПФА) за сезон 2025-26. Шампионът на Висшата лига е представен от вратаря Давид Рая, защитниците Габриел, Уилям Салиба и Юриен Тимбер, както и от халфа Деклан Райс.

Манчестър Сити, който завърши на второ място, има четирима представители: Нико О'Райли, Раян Шерки, Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо, който бе привлечен от Борнемут през януари. Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго, отбелязал 22 гола в лигата, също намира място в състава.

Прави впечатление обаче отсъствието на играчи от Астън Вила, Борнемут, Брайтън и Съндърланд. Морган Роджърс и Елиът Андерсън станаха двамата най-скъпи английски играчи след този сезон, но нито един от тях не попадна в състава. Морган Гибс-Уайт имаше пряко участие в 40 процента от головете на Нотингам Форест, но също беше пропуснат.

Отбор на годината на ПФА във Висшата лига

Вратар: Давид Рая (Арсенал)
Защитници: Габриел (Арсенал), Нико О'Райли (Манчестър Сити), Уилям Салиба (Арсенал), Юриен Тимбер (Арсенал) Полузащитници: Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Раян Шерки (Манчестър Сити)
Нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Игор Тиаго (Брентфорд)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

  • 26 авг 2026 | 05:01
  • 3343
  • 1
Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

  • 26 авг 2026 | 04:46
  • 2821
  • 0
Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

  • 26 авг 2026 | 03:32
  • 2455
  • 0
Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

  • 26 авг 2026 | 00:39
  • 30142
  • 30
Лийдс нокаутира Форест със силно второ полувреме и е в третия кръг на Карабао Къп

Лийдс нокаутира Форест със силно второ полувреме и е в третия кръг на Карабао Къп

  • 26 авг 2026 | 00:14
  • 6290
  • 1
Ранен червен картон улесни задачата на Бодьо/Глимт, норвежците отново са в основната фаза на ШЛ

Ранен червен картон улесни задачата на Бодьо/Глимт, норвежците отново са в основната фаза на ШЛ

  • 26 авг 2026 | 00:05
  • 8139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

  • 26 авг 2026 | 11:25
  • 769
  • 6
Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 11:00
  • 9737
  • 96
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 11752
  • 63
Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

  • 26 авг 2026 | 11:37
  • 770
  • 0
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 12342
  • 13
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 5340
  • 3