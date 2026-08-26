Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал бяха избрани в отбора на годината в Премиър лийг на Асоциацията на професионалните футболисти (ПФА) за сезон 2025-26. Шампионът на Висшата лига е представен от вратаря Давид Рая, защитниците Габриел, Уилям Салиба и Юриен Тимбер, както и от халфа Деклан Райс.

Манчестър Сити, който завърши на второ място, има четирима представители: Нико О'Райли, Раян Шерки, Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо, който бе привлечен от Борнемут през януари. Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго, отбелязал 22 гола в лигата, също намира място в състава.

Прави впечатление обаче отсъствието на играчи от Астън Вила, Борнемут, Брайтън и Съндърланд. Морган Роджърс и Елиът Андерсън станаха двамата най-скъпи английски играчи след този сезон, но нито един от тях не попадна в състава. Морган Гибс-Уайт имаше пряко участие в 40 процента от головете на Нотингам Форест, но също беше пропуснат.

Отбор на годината на ПФА във Висшата лига



Вратар: Давид Рая (Арсенал)

Защитници: Габриел (Арсенал), Нико О'Райли (Манчестър Сити), Уилям Салиба (Арсенал), Юриен Тимбер (Арсенал) Полузащитници: Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Раян Шерки (Манчестър Сити)

Нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Игор Тиаго (Брентфорд)

The 2025-26 PFA Premier League Team of the Year as voted by the players 💫 pic.twitter.com/iFU5aeHUaS — B/R Football (@brfootball) August 25, 2026

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