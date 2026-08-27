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  3. Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай

Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай

  • 27 авг 2026 | 07:54
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Докато Галатасарай продължава да измисля начини как да убеди Милан за трансфера на Рафаел Леао, излезе информацията, че отбор от топ 5 първенствата на Европа също иска да се включи в наддаването за играча на "росонерите", и то броени дни преди да затвори трансферния прозорец.

Галатасарай вдигна офертата за Леао до потенциални 50 млн. евро
Галатасарай вдигна офертата за Леао до потенциални 50 млн. евро

Според специалиста по трансфери Фабрицио Романо страните вече са постигнали устно споразумение. Авторитетният спортен журналист пише в канала си в социалната мрежа "Х", че самият Леао се е съгласил и още в идния понеделник (31 август) ще пътува за Бирмингам, за да мине през специалните медицински прегледи.

Източникът твърди, че миланският гранд ще прати под наем футболиста си, като договорът ще включва задължителна клауза за откупка, която ще възлиза на 50 млн евро. Колкото всъщност и предлагаше Галатасарай в последната си оферта.

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