Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галтасарай

Докато Галатасарай продължава да измисля начини как да убеди Милан за трансфера на Рафаел Леао, излезе информацията, че отбор от топ 5 първенствата на Европа също иска да се включи в наддаването за играча на "росонерите", и то броени дни преди да затвори трансферния прозорец.

Галатасарай вдигна офертата за Леао до потенциални 50 млн. евро

Според специалиста по трансфери Фабрицио Романо страните вече са постигнали устно споразумение. Авторитетният спортен журналист пише в канала си в социалната мрежа "Х", че самият Леао се е съгласил и още в идния понеделник (31 август) ще пътува за Бирмингам, за да мине през специалните медицински прегледи.

🚨💣 BREAKING: Aston Villa reach verbal agreement with AC Milan to sign Rafael Leao , here we go!



Verbal agreement done on initial loan with buy clause to become mandatory under certain conditions at £50m.



Leao said yes to #AVFC days ago, travel and medical on Monday. 🟣🇵🇹 pic.twitter.com/YRNX0BWah5 — Fabrizio Romano (@fabrizioromanu0) August 26, 2026

Източникът твърди, че миланският гранд ще прати под наем футболиста си, като договорът ще включва задължителна клауза за откупка, която ще възлиза на 50 млн евро. Колкото всъщност и предлагаше Галатасарай в последната си оферта.

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