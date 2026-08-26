Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Предложиха Емилиано Мартинес на Челси

Предложиха Емилиано Мартинес на Челси

  • 26 авг 2026 | 16:02
  • 302
  • 0

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес е бил предложен на Челси от своите представители, като клубът от „Стамфорд Бридж“ обмисля възможността да го привлече. Бъдещето на 33-годишния страж на „Вила Парк“ е несигурно, след като по-рано този месец пропадна трансферът му в Ювентус, въпреки че двата клуба водеха преговори за сделката. Впоследствие Вила привлече Зион Сузуки от Парма, който да бъде новият им номер едно занапред. Марко Бизот пък започна като титуляр в първия мач от Висшата лига срещу Брайтън в неделя.

Роберт Санчес стартира в първия мач на Челси за новия сезон срещу Фулъм в понеделник, но имаше вина и за двата гола на домакините при победата с 3:2 на "сините".

21-годишният вратар Майк Пендерс се завърна в клуба това лято, след като прекара миналия сезон под наем в Страсбург, където остави добри впечатления. Той беше на резервната скамейка на „Крейвън Котидж“.

Това е второ поредно лято, в което Мартинес настоява за трансфер. Миналата година Манчестър Юнайтед водеше разговори с него и отправи оферта за наем в късните етапи на летния трансферен прозорец, която беше отхвърлена. В крайна сметка Юнайтед подписа със Сене Ламенс.

Аржентинският национал изигра водеща роля за успехите на Вила и през миналия сезон, допринасяйки за четвъртото място във Висшата лига и триумфа в Лига Европа. В резултат на това отборът на Унай Емери се завръща в Шампионската лига през настоящия сезон.

Мартинес също така имаше ключова роля в похода на Аржентина до финала на Световното първенство, където тимът му беше победен с 1:0 от Испания. Той започна като титуляр във всичките осем мача от летния турнир.

Той има 256 мача за Вила, откакто се присъедини от Арсенал през септември 2020 г., а напускането му ще се добави към значителните промени в състава това лято, след като Морган Роджърс, Юри Тилеманс, Езри Конса и Люка Дин също си тръгнаха.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

  • 26 авг 2026 | 11:49
  • 7038
  • 1
Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

  • 26 авг 2026 | 11:43
  • 2164
  • 0
Важни фигури преподписаха с Байерн

Важни фигури преподписаха с Байерн

  • 26 авг 2026 | 11:21
  • 989
  • 2
Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

  • 26 авг 2026 | 11:19
  • 1795
  • 0
Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

  • 26 авг 2026 | 11:11
  • 970
  • 0
Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

  • 26 авг 2026 | 10:47
  • 1268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 16:22
  • 23120
  • 206
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

  • 26 авг 2026 | 15:55
  • 2740
  • 14
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 12894
  • 93
Задръжаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задръжаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 595
  • 0
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

  • 26 авг 2026 | 13:46
  • 9236
  • 5
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 22940
  • 27