Предложиха Емилиано Мартинес на Челси

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес е бил предложен на Челси от своите представители, като клубът от „Стамфорд Бридж“ обмисля възможността да го привлече. Бъдещето на 33-годишния страж на „Вила Парк“ е несигурно, след като по-рано този месец пропадна трансферът му в Ювентус, въпреки че двата клуба водеха преговори за сделката. Впоследствие Вила привлече Зион Сузуки от Парма, който да бъде новият им номер едно занапред. Марко Бизот пък започна като титуляр в първия мач от Висшата лига срещу Брайтън в неделя.

Роберт Санчес стартира в първия мач на Челси за новия сезон срещу Фулъм в понеделник, но имаше вина и за двата гола на домакините при победата с 3:2 на "сините".

21-годишният вратар Майк Пендерс се завърна в клуба това лято, след като прекара миналия сезон под наем в Страсбург, където остави добри впечатления. Той беше на резервната скамейка на „Крейвън Котидж“.

Това е второ поредно лято, в което Мартинес настоява за трансфер. Миналата година Манчестър Юнайтед водеше разговори с него и отправи оферта за наем в късните етапи на летния трансферен прозорец, която беше отхвърлена. В крайна сметка Юнайтед подписа със Сене Ламенс.

Аржентинският национал изигра водеща роля за успехите на Вила и през миналия сезон, допринасяйки за четвъртото място във Висшата лига и триумфа в Лига Европа. В резултат на това отборът на Унай Емери се завръща в Шампионската лига през настоящия сезон.

Мартинес също така имаше ключова роля в похода на Аржентина до финала на Световното първенство, където тимът му беше победен с 1:0 от Испания. Той започна като титуляр във всичките осем мача от летния турнир.

Той има 256 мача за Вила, откакто се присъедини от Арсенал през септември 2020 г., а напускането му ще се добави към значителните промени в състава това лято, след като Морган Роджърс, Юри Тилеманс, Езри Конса и Люка Дин също си тръгнаха.

🚨🔵 Chelsea are in negotiations with Emiliano ‘Dibu’ Martínez camp over possible late move.



The Argentinian goalkeeper has been offered to #CFC as Suzuki will be the starting GK at Villa, as @David_Ornstein reports.



Talks ongoing; Chelsea considering this option. Dibu, keen. pic.twitter.com/NjziiInxZ4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

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