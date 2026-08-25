Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Астън Вила изпрати оферта за Джаксън, която Челси изглежда ще приеме

Астън Вила изпрати оферта за Джаксън, която Челси изглежда ще приеме

  • 25 авг 2026 | 18:49
  • 1076
  • 3
Астън Вила изпрати оферта за Джаксън, която Челси изглежда ще приеме

Ръководството на Астън Вила е отправило оферта в размер на 70 милион евро (60 милиона паунда) с бонусите за нападателя на Челси Николас Джаксън, информира журналистът Санти Ауна. Според източникът лондончани са напът да приемат това предложение. Сега остава "виланите" да се разберат окончателно с Джаксън за личните му условия.

През миналия сезон сенегалският национал беше преотстъпен в Байерн (Мюнхен), като се отчете с 11 гола и 4 асистенции в 34 мача. Въпреки това германският първенец отказа да го купи и го върна на Челси. Мениджърът на Вила Унай Емери познава добре Джаксън от общия престой на двамата във Виляреал.

Бирмингамци се активизираха в последните два дни в опит да подсилят атаката си. Те изправиха офертата в размер на 22 милиона паунда за Жан-Филип Матета, която е била отхвърлена от Кристъл Палас. Вчера излезе информация, че са започнали и активни преговори с Милан за Рафаел Леао.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

  • 25 авг 2026 | 17:48
  • 1044
  • 3
Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

  • 25 авг 2026 | 17:39
  • 832
  • 0
Челси продава Делап на печалба

Челси продава Делап на печалба

  • 25 авг 2026 | 17:15
  • 2419
  • 0
Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

  • 25 авг 2026 | 17:06
  • 1754
  • 0
Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

  • 25 авг 2026 | 17:05
  • 1212
  • 0
Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

  • 25 авг 2026 | 16:38
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 14295
  • 25
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 18:12
  • 61275
  • 154
Григор Димитров атакува US Open

Григор Димитров атакува US Open

  • 25 авг 2026 | 19:28
  • 9227
  • 14
Преди Евроволей 2026: България 2:0 Чехия! Следете мача ТУК!

Преди Евроволей 2026: България 2:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 7484
  • 2
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 12107
  • 10
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 26012
  • 127