Астън Вила изпрати оферта за Джаксън, която Челси изглежда ще приеме

Ръководството на Астън Вила е отправило оферта в размер на 70 милион евро (60 милиона паунда) с бонусите за нападателя на Челси Николас Джаксън, информира журналистът Санти Ауна. Според източникът лондончани са напът да приемат това предложение. Сега остава "виланите" да се разберат окончателно с Джаксън за личните му условия.
През миналия сезон сенегалският национал беше преотстъпен в Байерн (Мюнхен), като се отчете с 11 гола и 4 асистенции в 34 мача. Въпреки това германският първенец отказа да го купи и го върна на Челси. Мениджърът на Вила Унай Емери познава добре Джаксън от общия престой на двамата във Виляреал.
Бирмингамци се активизираха в последните два дни в опит да подсилят атаката си. Те изправиха офертата в размер на 22 милиона паунда за Жан-Филип Матета, която е била отхвърлена от Кристъл Палас. Вчера излезе информация, че са започнали и активни преговори с Милан за Рафаел Леао.
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