Астън Вила праща английски национал в Саудитска Арабия

От Астън Вила имат напрегнат край на трансферния прозорец, след като са постигнали договорка с Ал-Хилал относно трансфера на Оли Уоткинс, съобщава “Скай Спортс”. Двете страни преговаряха от около седмица и в крайна сметка са си стиснали ръцете за сделка на стойност 50 милиона паунда, която ще прати английският национал в Саудитска Арабия. Договорката е постигната само няколко часа, след като бирмингамци си осигуриха услугите на Николас Джаксън от Челси, за когото се очаква да платят 60 млн. от английската валута. Оли Уоткинс е част от Астън Вила от лятото на 2020 година, когато бе купен за 34 милиона евро от Брентфорд. За престоя си на “Вила Парк” той записа 108 гола и 47 асистенции в 278 мача за тима. Самият англичанин пък пристига в Ал-Хилал с не леката задача да замени Карим Бензема, който напусна тима след края на миналия сезон.

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