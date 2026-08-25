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Астън Вила с оферта към Кристъл Палас Жан-Филип Матета

  • 25 авг 2026 | 13:35
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Астън Вила е отправил официално предложение за нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Офертата обаче е била значително по-ниска от оценката, която лондонският клуб е поставил на своя играч, и се очаква много по-висока сума, за да бъде одобрен евентуален трансфер на френския национал, твърди Дейвид Орнстийн.

Вила търси подсилване в атака, тъй като бъдещето на Оли Уоткинс в клуба е неясно, а Тами Ейбрахам и Брайън Маджо са контузени. Клубът от Бирмингам е отправил и индикативна оферта за нападателя на Милан Рафаел Леао, като сред целите е бил и Николас Джаксън от Челси. Вила е обмислял привличането на Матета още през януари.

Уоткинс ясно е изразил желанието си да напусне, като Вила вече отхвърли четири оферти от саудитския Ал-Хилал за нападателя, последната от които на стойност 45 милиона паунда.

Матета е в спор с Палас относно последната година от договора си, който трябваше да изтече следващото лято. През декември миналата година клубът е активирал опция за удължаването му с още една година.

Матета е отнесъл случая си до Висшата лига с аргумента, че договорът не е валиден. Въпреки че резултатът не беше оповестен публично, източници, запознати със случая и пожелали анонимност, са съобщили пред „Ди Атлетик“, че независим трибунал е постановил по-рано тази година, че контрактът остава в сила.

Жан-Филип Матета започнал война с Кристъл Палас
Жан-Филип Матета започнал война с Кристъл Палас

29-годишният нападател беше близо до напускане на клуба през зимния трансферен прозорец, когато италианският Милан беше готов да го привлече, но се отказа от сделката на стойност 30 милиона евро поради притеснения, свързани с контузия в коляното.

Впоследствие Матета беше реинтегриран в състава на Палас и дори отбеляза победния гол във финала на Лигата на конференциите срещу Райо Валекано през май, с който клубът от Южен Лондон спечели първия си европейски трофей. През миналия сезон той записа 50 мача за Палас във всички турнири, в които отбеляза 16 гола.

Астън Вила претърпя значителни промени през лятото, като Морган Роджърс, Юри Тилеманс, Езри Конса и Люка Дин напуснаха състава на Унай Емери, а бъдещето на Емилиано Мартинес и Уоткинс също е несигурно. Нито един от двамата не взе участие в неделната загуба с четири гола от Брайтън на старта на сезона, като по-късно Уоткинс се извини на съотборниците си, че е пропуснал мача.

Клубът добави шестима нови играчи към първия отбор на Емери. Вратарят Зион Сузуки, левият бек Матео Руджери и полузащитниците Жоао Гомеш и Йоан Манзамби се присъединиха с постоянни договори, докато десният бек Аарън Уан-Бисака и нападателят Алехандро Гарначо пристигнаха под наем.

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Снимки: Imago

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