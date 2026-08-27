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Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

  • 27 авг 2026 | 16:58
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Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

Милан е приел пакетна оферта на стойност 45 милиона евро (38,5 милиона паунда) от Галатасарай за Рафаел Леао, съобщи журналистът Дейвид Орнстийн. Турският клуб е предложил на португалеца годишна заплата между 10 и 12 милиона евро нето.

Бъдещето на Леао все още не е решено, като Астън Вила също води преговори за португалския национал и според Фабрицио Романо даже има устно споразумение за трансфер под формата на първоначален наем със задължителна клауза за закупуване срещу 50 млн. паунда при изпълнението на определени условия.

Леао, чийто договор е до 2028 г., записа 31 мача във всички турнири за Милан през миналия сезон, в които отбеляза 10 гола. Тимът завърши на пето място в класирането и се класира за Лига Европа.

27-годишният футболист взе участие във всичките пет мача на Португалия на Световното първенство това лято, като записа един гол и една асистенция, преди отборът му да отпадне на осминафиналите от бъдещия шампион Испания.

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