Флорентино Перес от Сеута: Изразяваме цялата ни подкрепа и привързаност, визитата ни се подготвя от седмици

Президентът на Реал (Мадрид) Флорентино Перес присъства днес на събитие в кметството на африканския анклав Сеута, което е част от посещение, целящо да изрази солидарност с испанската територия. Босът на "лос бланкос" уточни, че днешната му визита „не е свързана с никакви скорошни инциденти“.

Във вторник преди мача на Реал от Ла Лига срещу Елче, Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате закриха надписа на екипите „Всички сме Кабаяс (б.ред. - скумрии)“ - е прякор за жителите на Сеута. Тениските бяха създадени, за да демонстрират подкрепа към тях. Действията на въпросните трима футболисти станаха обект на дискусии и контрастираха с поведението на останалите играчи.

🚨🗣️ Florentino Pérez: “I want to convey our support, affection, and solidarity to all the people of Ceuta during these very difficult times.



I want to emphasize, to avoid any doubt, that we have been preparing this event to support our Honorary President Pirri (a native of… pic.twitter.com/iPgexIwE8Q — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 18, 2026

За да обясни поведениетое си, Мбапе заяви в сряда, че не иска да дава предимство на страданията на една група хора пред тези на други групи ощетени граждани. На питане на агенция Ройтерс, от Реал Мадрид обясниха, че няма проблем с това поведение и уважават личния избор на своите футболисти, правото им да вземат самостоятелни решения, но отбелязаха, че те са изразили подкрепа за Сеута седмица преди мача им от Шампионската лига срещу Интер.

Перес пристигна на африканския бряг заедно с почетния президент на клуба Хосе Мартинес Пири, който е от Сеута. Двамата бяха посрещнати пред общината от президента на региона Хуан Хесус Вивас.

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„Искам да подчертая, за да не останат никакви съмнения, че днешното събитие е било подготвяно в продължение на няколко седмици съвместно с президента на Сеута, а не е свързано с някакви скорошни събития“, заяви Перес в кметството.

„Използвам също така тази възможност, за да изразя цялата ни подкрепа, цялата ни привързаност и солидарност в тези изключително трудни времена към всички жители на Сеута. Нашето желание е нормалността в Сеута да се възстанови възможно най-скоро", добави президентът на Реал.

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През юли бяха регистрирани над 70 000 нерегламентирани преминавания в Сеута от Мароко, което доведе до безредици в територията. Проявата на солидарност от страна на Реал Мадрид е един от многото жестове, които се наблюдаваха в цяла Испания след масовите преминавания на границата между Мароко и испанския африкански регион.

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Снимки: Gettyimages