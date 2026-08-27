Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ

Реваншът между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига е бил изгледан от над 30 000 зрители по трибуните. На стадион "Агия София" е имало 30 500 души, което прави мача втори по посещаемост в най-престижния европейски клубен турнир.
Повече фенове е имало единствено на сблъсъка между Лион и Фенербахче - 55 443. След двубоя в Атина се нареждат Сабах - Апоел Беер Шева (27 890), ЛАСК - Селтик (16 242), Викинг - Динамо Загреб (15 152), Целье - Слован Братислава (11 500) и Бодьо/Глимт - НЕК Неймеген (8009)
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата
Припомняме, че на първата среща между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" имаше близо 39 000 привърженици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto