Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ

Реваншът между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига е бил изгледан от над 30 000 зрители по трибуните. На стадион "Агия София" е имало 30 500 души, което прави мача втори по посещаемост в най-престижния европейски клубен турнир.

[🔵 UCL PO - 2nd legs attendances]



55,443 🇫🇷 Lyon v 🇹🇷 Fenerbahçe

30,500 🇬🇷 AEK Athens v 🇧🇬 Levski Sofia

27,890 🇦🇿 Sabah v 🇮🇱 Hapoel Be'er Sheva

16,252 🇦🇹 LASK v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

15,152 🇳🇴 Viking v 🇭🇷 Dinamo Zagreb

11,500 🇸🇮 Celje v 🇸🇰 Slovan Bratislava

8,009 🇳🇴 Bodø/Glimt v 🇳🇱 NEC pic.twitter.com/NUM1o89b6H — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2026

Повече фенове е имало единствено на сблъсъка между Лион и Фенербахче - 55 443. След двубоя в Атина се нареждат Сабах - Апоел Беер Шева (27 890), ЛАСК - Селтик (16 242), Викинг - Динамо Загреб (15 152), Целье - Слован Братислава (11 500) и Бодьо/Глимт - НЕК Неймеген (8009)

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Припомняме, че на първата среща между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" имаше близо 39 000 привърженици.

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Снимки: Startphoto