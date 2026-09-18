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Фратрия взе крило от Хебър

  • 18 сеп 2026 | 15:14
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Фратрия взе крило от Хебър

Фратрия привлече в състава си бившия национал Денислав Александров. 29-годишният флангови футболист подсилва "братлетата" със свободен трансфер. За последно той игра в Хебър, за който записа 8 мача с 3 асистенции през настоящия сезон във Втора лига, но напусна състава от Пазарджик през миналата седмица.

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Крилото има мачове за юношеските и младежки национални отбори на България, както и едно участие с представителната селекция на "трикольорите" през ноември 2020 година в мач от Лигата на нациите срещу Ирландия (0:0).

В кариерата си на клубно ниво юношата на Лудогорец е играл още за дубъла на разградчани, за ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив) и Славия.

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