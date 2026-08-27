Левски получава над 4 милиона евро бонус от УЕФА

Левски не успя да преодолее АЕК в плейофите на Шампионската лига и се размина с второ участие в най-престижния европейски клубен турнир. Отпадането лиши „сините“ и от сериозен финансов бонус – 18,62 милиона евро, колкото УЕФА гарантира на всеки отбор, достигнал до основната фаза на надпреварата.

Европейското участие на шампионите обаче продължава. Тимът на Хулио Веласкес преминава директно в основната фаза на Лига Европа, което му осигурява мачове на континенталната сцена поне до края на януари.

Левски се прибра след отпадането от АЕК

Освен спортната утеха, Левски ще получи и солидни приходи от участието си. „Сините“ вече са си гарантирали общо 8,6 милиона евро от УЕФА. От тях 4,31 милиона евро са премията за класиране в основната фаза на Лига Европа.

Към тази сума се добави бонус от още 4,29 милиона евро за достигането до плейофите на Шампионската лига и отпадането в последната стъпка преди основната фаза. Така Левски е сред едва седемте клуба през този сезон, които ще получат въпросния допълнителен бонус.

По този начин поражението от АЕК затвори вратата към огромните приходи на Шампионската лига, но силното европейско лято вече е донесло на „Герена“ гарантирани 8,6 милиона евро, преди да бъдат отчетени евентуалните допълнителни приходи от представянето в Лига Европа.

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