Левски може да продаде Вуцов още сега при добра оферта

Левски може да трансферира титулярния си вратар Светослав Вуцов до затварянето на прозореца. В началото на кампанията на „Герена“ нямаха такива намерения, но при сериозно предложение от клуб ще склонят на сделка, съобщава „Тема Спорт“. Именно това е и причината сините да опипват почвата около привличане на Боян Милосавлевич от Локомотив (Пловдив).

Левски получава над 4 милиона евро бонус от УЕФА

Вуцов пристигна в Левски в началото на 2025 година. През пролетта той се пребори за титулярно място с хърватина Матей Маркович и оттогава неизменно е под рамката. Наскоро Светослав сключи нов договор с клуба. Предишното споразумение между двете страни изтичаше през юни 2027-а. В новото няма откупна клауза. А шефовете на сините настояват да получат 3 милиона евро за правата му.

Раздвижване по трансфери в Левски ще има до часове. Снощи тимът гостува на АЕК в плейоф-реванш за влизане в същинската фаза на Шампионската лига, губейки го с 0:4. Именно неяснотата в кой турнир ще участват сините – ШЛ или Лига Европа – бе поставила на пауза за кратко селекцията. От клуба може да осъществят не една, а няколко изходящи сделки. Много се шуми и около евентуална продажба на Кристиан Макун. Централният защитник е искан от турски клубове. Националът на Венецуела има договор с Левски до края на сезона и това също може да повлияе върху решение за неговото бъдеще.

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