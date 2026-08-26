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Днес ще разберем кои са последните четири участника в ШЛ, един от тях може да е български!

  • 26 авг 2026 | 06:28
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В днешния 26 август (сряда) ще се изиграят последните четири реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Всички срещи стартират от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg отново ще ви предложи да проследите развитието им в реално време.

Очаквано, всички погледи ще бъдат вперени в родния Левски, който ще опита да се превърне в първия наш тим, прехвърлил квалификациите на най-престижния европейски клубен турнир от сезон 2016/2017. Това го стори тогава Лудогорец, а сега „сините" могат да се превърнат в първия български отбор, стигнал този етап от надпреварата, откакто тя придоби формат на основна фаза от 36 отбора, а не на 8 групи с по 4 отбора. Левски вече веднъж преодоля пресявките през сезон 2006/2007 и ще опита да го направи отново точно 20 години по-късно, този път срещу АЕК. Преди седмица мачът завърши при равенство 0:0 в София и сега реваншът в Атина е отворен. Този мач също ще може да следите в реално време при нас, като Sportal.bg ще ви предложи всичко най-интересно преди, по време на и след двубоя.

Двата най-реномирани състава, които ще се изправят един срещу друг, са тези на Лион и Фенербахче. И тук мачът преди седмица завърши на равно в Истанбул, а сега във Франция ще трябва да се определи крайният победител. Съперниците все пак си размениха голове и стигнаха до 1:1, като сега феновете ще се надяват на нова атрактивна вечер и още по-резултатен реванш.

Фенербахче и Лион не се победиха в Истанбул, всичко ще се реши във Франция
Фенербахче и Лион не се победиха в Истанбул, всичко ще се реши във Франция

Викинг в първия мач навакса два гола пасив срещу Динамо (Загреб) и то на „Максимир" за крайното 2:2. Сега балканците ще имат изключително тежко гостуване на Скандинавския полуостров и ще могат да проклинат само себе си за пропиления комфортен аванс.

Динамо пропиля два гола аванс в Загреб и сам си усложни реванша в Норвегия
Динамо пропиля два гола аванс в Загреб и сам си усложни реванша в Норвегия

Не по-малко заплетен ще бъде и словенско-словашкият сблъсък между Целье и Слован. В Братислава двата тима направиха равенство 1:1 и тук също всичко ще трябва да се реши тази вечер.

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